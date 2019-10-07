返程前多留心父母健康的“蛛丝马迹”

今天是国庆假期的最后一天，也是九九重阳节，看着父母日渐老去的身影，很多人依依不舍地踏上了返程之路。

其实，如果能及早发现蛛丝马迹，就可能延缓他们衰老的进程。比如走路变得缓慢，总懒得出门，系扣子需要很久……这些看来是自然衰老引起的现象，或许是帕金森病的早期征兆。帕金森病被称为继高血压、糖尿病之外的中老年人健康的“第三杀手”，目前还存在就诊率和确诊率仍普遍偏低的情况。

预计每年新增帕金森病病例10万人

帕金森病是一种中老年人常见的慢性进展性神经系统变性疾病，平均发病年龄为60岁左右，仅有不到10%的患者有家族史。首都医科大学宣武医院神经内科副主任医师毛薇介绍，帕金森病初期症状往往不典型，很容易被忽视，相比高血压、糖尿病等其他常见慢病管理的日趋成熟，有着中老年人健康“第三杀手”之称的帕金森病现状却并不尽如人意，“公众对帕金森病的了解有限，就诊率和确诊率偏低。”毛薇介绍，作为家属，不仅要关注帕金森病患者的运动症状，包括运动迟缓，静止时手抖脚抖，四肢沉重僵直，姿态异常等，也要关注非运动症状，如抑郁、嗅觉减退、失眠、便秘等。

数据显示，我国帕金森病患者已达250万，随着老龄化程度的加深，预计每年将新增病例10万人，但接近15%的患者在患病2年以上才去医院就诊，错失了早期干预治疗的最佳时机。帕金森病虽然尚无法完全治愈，但如果早期发现、系统治疗，可控制病情并延缓进程。毛薇提醒，“专业医生在疾病治疗早期的参与非常重要，患者和家属也需增强对疾病的认知，及早发现、及时治疗。”

全国已有近500家帕金森病专病门诊

对于帕金森病的治疗，控制运动症状、改善非运动症状、防治运动并发症是公认的三大治疗目标。帕金森病患者经长期的治疗，都可能产生运动并发症，通常运动并发症发生率在治疗1年后约为3%，6年后约为41%，9年后约为70%，而且发病年龄小于60岁的年轻帕金森病患者更容易出现。

运动并发症出现的症状比较复杂，主要包括“运动症状波动”（运动过少）和“异动症”（运动过多）两大类。其中，运动症状波动典型的症状是“剂末现象”，服药后疗效持续的时间越来越短，症状随血液药物浓度发生规律性波动；另一个是“开关现象”，患者在“开”期可以活动，而在“关”期发生明显的运动不能。“异动症”则常表现为头部、躯干、肢体、口下颌舞蹈样不自主运动。在中晚期帕金森病患者中，因突发异动症摔倒导致骨折的情况不少。

“运动并发症是帕金森病患者致残的主要因素之一，这一点应引起患者和家属的足够重视。” 毛薇表示，运动并发症的治疗效果不佳，明智之举是预防其发生。

帕金森病一经确诊，需要接受长期治疗，规范诊疗对于改善症状并维持患者较高的生活质量相当重要。目前，帕金森病专病门诊在全国范围内已设立近500家，覆盖150个城市和县域。