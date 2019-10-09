警惕：帕金森病运动并发症可致残

帕金森病是一种中老年人常见的慢性进展性神经系统变性疾病。其起病隐匿，初期症状往往不典型，很容易被忽视。相比高血压、糖尿病等其他常见慢病管理的日趋成熟，有着中老年人健康“第三杀手”之称的帕金森病却没这么“幸运”，公众对帕金森病了解有限，就诊率和确诊率仍普遍偏低。重阳节将至，关注老年人常见的帕金森病。

提升疾病认知，提倡早诊早治

广州市第一人民医院神经内科副主任医师李蒙燕介绍，我国帕金森病患者已达250万，随着老龄化的加快，预计每年将新增病例10万人 。然而，接近15%的患者在患病2年以上才去医院就诊，错失了早期干预治疗的最佳时机。帕金森病虽然尚无法完全治愈，但如果早期发现、系统治疗，可控制病情并延缓进程。

预防运动并发症，保持自如生活

对于帕金森病治疗，国际公认要关注三大治疗目标，即控制运动症状、改善非运动症状、防治运动并发症。据了解，大部分帕金森病患者经长期的治疗，都可能产生运动并发症，发病年龄小于60岁的年轻帕金森病患者更容易出现。

运动并发症是帕金森病患者致残的主要因素之一，应引起患者和家属的足够重视。“运动并发症的治疗效果不佳，明智之举是预防其发生。”李蒙燕解释道，“在治疗初始就要为患者的长远治疗做打算，尽可能地延后和减少帕金森病患者运动并发症的发生，保证患者的生活质量。”

规范诊疗，专病专治是关键

帕金森病一经确诊需要接受长期治疗，规范诊疗对于改善症状并维持较高的生活质量相当重要。李蒙燕表示，患了帕金森病不要盲目就医，规范诊疗很关键。建议患者到所在城市已开设的帕金森专病门诊进行治疗，医生会根据患者情况进行长期规范的管理，从而控制并改善症状。

目前，帕金森病专病门诊在全国范围内已设立近500家，覆盖150个城市和县城。广州地区多家三甲医院现已开设帕金森病专病门诊。