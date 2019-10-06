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一周午睡两次最护心

2019年10月06日10:06 来源：人民网-生命时报

忙碌了一上午，最该停下来睡一觉，给身体充充电。瑞士洛桑大学医院研究人员发现，每周午睡1~2次能降低心脏病发作和中风风险。

研究人员从瑞士洛桑随机选取了3462名年龄在35~72岁之间的居民，对他们进行了首次体检，收集了前一周的睡眠和午睡模式信息，随后对他们的健康状况进行了为期5年的监测。58%的参与者表示前一周没午睡，19%的参与者说前一周午睡了1~2次，12%的参与者前一周午睡3~5次，11%的参与者前一周午睡6~7次。研究者观察发现，经常午睡的人（一周3~7次）往往比那些不午睡的人年龄大，而且以男性、吸烟、肥胖、晚睡者居多。在监测期内，发生了155例致死性和非致死性心血管疾病事件。分析结果显示，与从不午睡的人相比，偶尔午睡（每周1~2次）的人心脏病发作、中风、心衰风险要低48%。在考虑了白天过度嗜睡、抑郁和每晚至少睡6小时等因素后，这种相关性依然没有改变，只有年龄较大和存在严重睡眠呼吸暂停综合征会影响这种相关性。

研究者表示，由于这是一项观察性研究，因此无法确定两者的因果关系，未来还需要做进一步研究。▲

(责编：崔元苑、杨迪)


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