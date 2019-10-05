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秋季饮食少辛增酸，这款靓汤正合适

2019年10月05日07:08 来源：羊城晚报

　　处暑后，早晚凉爽。广州市第一人民医院药学部中药师李欣指出，秋季养生，应注重“养”和“收”，在饮食上应遵循“增酸减辛”原则，适宜多吃酸味食物帮助收敛肺气，养护肝脏，减少辛辣食物。

　　乌梅银果排骨汤（3-4人份）

　　材料：药用乌梅15克、银耳1/4朵、苹果1个、南杏仁10克、排骨500克、生姜3片。

　　制法：先将材料洗净，银耳提前清水泡发，撕成小朵，苹果削皮切块；排骨斩大件，焯水；汤锅中加入适量清水煮沸，放入所有材料，武火煮沸后转文火煮1小时，食用前调味即可。

　　功效：养阴润燥、健脾开胃、生津润肺。

　　中医认为，乌梅味酸，入肺经功擅收敛肺气，且能生津，是固涩养阴解暑的佳品。银耳味甘质润，可滋阴润肺，益胃生津，对秋燥症颇具疗效。佐以润肺止咳的南杏仁，全汤清润可口，共凑滋阴润燥、健脾开胃、生津润肺之功效。

　　本汤品适用于阴虚有热、肺虚咳嗽、咽干口渴、大便干结等症。（张华、黄月星）

(责编：李栋、孙博洋)


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