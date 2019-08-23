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处暑时期饮食宜少辛增酸

彭放

2019年08月23日09:01 来源：长沙晚报

8月23日处暑。此时炎热天气即将结束，处于由热转凉的交替时期，自然界的阳气由疏泄趋向收敛，人体内阴阳之气的盛衰也随之转换。长沙首届名中药师、长沙市中医医院（长沙市第八医院）药学部主任邓曼静建议，处暑时节饮食养生应注意少辛增酸，补养肺气。

肺是秋季最脆弱的脏器，秋季最易发生肺病。处暑后，空气湿度降低，风力增大，人体汗液蒸发加快，秋燥侵犯人体，让人出现皮肤干燥、口唇鼻咽干燥疼痛等现象；秋燥还会耗伤肺阴，让人出现口咽干燥、干咳少痰、大便干结等症状。处暑时节宜适当多吃滋阴润燥、补养肺气的食物进行补益，如梨、木耳、银耳、蜂蜜、香蕉、甘蔗、百合、天冬麦冬、沙参等；还可选用六味地黄丸、麦味地黄丸等中成药，使肺脏安度金秋。

“秋季饮食宜温热，忌生冷。”邓曼静表示，饮食过于生冷，造成消化不良，容易产生各种消化道疾患。建议适当多食牛羊肉等温性食物，以温补气血、增强体质、加强抵抗力，起到润泽脏腑、护肤养颜的功效。还应注意少辛增酸，即少食葱、姜、蒜、椒等辛味之品，适当多食酸味的水果蔬菜。少食辛可以防止肺气过盛，多食酸有助于加强肝脏的功能，抵抗过盛肺气的影响。 （记者 彭放 ）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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