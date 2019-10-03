金龙鱼1:1:1助力奥运  携手广场舞大赛展示郑州独特风采

9月29日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛郑州站决赛在惠济万达广场举行。

100余支舞队经过4天海选的激烈比拼，最终有20支舞队进入了决赛。“参加人民广场舞大赛的这些队伍是从郑州近千支队伍中挑选而出的，每一支都是强队。虽然《推车歌》因有其他演出任务不能参加决赛，但是我估计剩余的队伍会展现出自己的最佳状态，今天的决赛一定特别好看。” 河南省广场舞联盟主席王青在赛前预测。

也正如王青所说，在经过初赛的历炼后，百余名队员通过快舞、慢舞、民族舞等多种多样的形式展现出了郑州广场舞人的风采，每一支队伍的表演都比预赛时要发挥得淋漓尽致，弥补了夺冠热门《推车歌》因故未能前来参赛的遗憾。

益海嘉里食品营销有限公司郑州分公司营销经理承道杰致辞

在益海嘉里食品营销有限公司郑州分公司营销经理承道杰发表了慷慨激昂的致辞后，决赛伴随着音乐的响起开始了激烈角逐。值得一提的是，郑州站比赛还有一大亮点，就是请来了河南广播电视台著名主持人梅子，她主持时的风趣幽默和妙语连珠会不时地让场下观众不由自主的鼓掌。

美丽的河南广播电视台主持人梅子

郑州市老干部大学花羽模特队艺术团《旗帜》

参赛选手们饱满的热情、飘逸的裙摆、矫健的舞步，不时会赢得现场评委和观众们的喝彩和欢呼。今年正值新中国成立70周年，郑州市老干部大学花羽模特队艺术团显示了一曲《旗帜》。平均1.75米的身高，搭配上明黄色的旗袍和红色的丝巾，气质优雅的阿姨们展示了曼妙的舞姿，舞出了对伟大祖国的祝福。

冠军舞蹈《我是一个兵》

亚军舞蹈《阿西里西》

季军舞蹈《永唱中国梦》

选手们在每支舞蹈中都展现出了积极向上的精神面貌，场上的热情洋溢，感染了现场的每一位观众。尤其是当最后压轴出场的晓峰晓杰艺术团的领舞石俊杰以“一字马”作为结束动作后，掌下更是响起了雷鸣般的掌声。更有不少观众高喊“再来一个”。在观众的大声欢呼下，石俊杰又为大家献上了一段独舞，这才让现场观众在大饱眼福、大呼过瘾的同时，为决赛画上了圆满的句号。

经过规定项目和自选项目的两轮比拼，并在记分员与评委们进行了认真的核对后，好心情舞团舞蹈队凭借规定曲目整齐化一的动作，和自选舞蹈《我是一个兵》的震撼，最终获得了9.75分的高分，在征服了现场的观众和评委的同时力压群雄，获得冠军并取得了参加北京鸟巢总决赛的晋级卡。旭日青铜艺术团舞蹈队的《阿西里西》以0.05分之差屈居亚军，晓峰晓杰艺术团舞蹈队的《永唱中国梦》则斩获了第三名。

冠军好心情舞团与颁奖嘉宾益海嘉里食品营销有限公司郑州分公司营销经理承道杰合影

亚军旭日青铜艺术团与颁奖嘉宾河南省广场舞联盟主席王青合影

“常年跳广场舞可以让人心情舒畅，还能强身健体。不但精神面貌好，还可以将快乐传递给他人。”比赛结束后，一位参赛阿姨在接受采访时笑着说。

的确，健康的好身体离不开适度科学的运动，当然也离不开健康的饮食习惯。在郑州站的比赛中，金鱼龙不仅向参赛选手和观众反复讲述运动对于健康的重要性，而且也一直传递着“吃动平衡，舞出健康”的健康生活理念。

决赛中进行的有奖知识问答环节，更是进一步调动了参赛选手的热情。异常踊跃的选手们，每个答案都极其准确，这一结果不仅让人惊讶。“这都是金龙鱼的功劳。预赛的有奖问答环节为我们讲述了科学用油、平衡营养的知识。这几天在家没事的时候，就会学习一些健康饮食的知识。”一位姓孟的阿姨揭开了谜底。

均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛即将完成所有赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。