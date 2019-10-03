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秋季喝木瓜润燥汤 养阴健脾开胃

2019年10月03日05:35 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：养阴润燥清热。

　　推荐人群：中秋汤水。

　　材料：鲜木瓜1个、雪耳1朵、桃胶20g、薏米20g、马蹄5个、红萝卜1根、脊骨250g、蜜枣1粒（3~4人量）。

　　烹调方法：木瓜洗净、去瓜瓤，切大块。雪耳提前泡发，撕小朵。桃胶提前泡发。薏米冲洗。马蹄洗净、削皮。红萝卜洗净切小段。脊骨洗净、斩件飞水。汤煲内加水2000ml，加入所有材料，武火煮沸后改文火煲约1小时，加盐调味，喝汤吃渣。

　　汤品点评：中秋节后，北方开始进入秋高气爽的季节，古人云：“秋者阴气始下，故万物收”，人体顺应节气，亦开始进入“收藏”阶段。秋季干燥，易伤津液，饮食宜润，多选芝麻、小米、红薯、莲藕、薏米、雪耳、甘蔗、梨、枇杷等，不宜过食辛辣温燥。

　　中秋佳节，团圆、抒怀的日子，汤水来个清甜、滋润的最是合适。一来中秋佳节吃多了容易脾胃滞腻，汤水用木瓜以开胃消食；二来顺应秋季养阴，以健脾开胃的木瓜，搭配益气补肺、养阴润燥的雪耳、益气和血的桃胶，来达到养阴生津的作用。然而，虽中秋已至，但南方的9月依旧一派夏天迹象，湿热之气仍未尽去，故汤中加入清热利湿效果甚佳的薏米以及甘寒清热利尿的马蹄。此外，此汤以养阴清热为主，还具有通便作用，因雪耳、桃胶含有丰富的可溶性纤维，适合阴虚便秘者。

(责编：李栋、孙博洋)


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