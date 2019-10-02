注意中风的一些奇怪症状

主讲人：首都医科大学宣武医院副院长 吉训明 神经内科 徐佳丽

脑卒中（又称中风）常见的症状是肢体无力、面瘫（口角歪斜）、言语不清等，这些症状有利于我们迅速识别脑卒中。然而脑卒中还有一些较少见的“奇葩”临床表现，比较容易被忽略或者与别的疾病混淆。

偏侧舞蹈样动作。翩翩起舞，优美的舞姿从来都是被大家羡慕夸赞。而这类患者却是有苦难言。大约有1%的脑卒中患者表现为偏侧舞蹈样动作，出血性脑卒中患者中更多见。偏身舞蹈样动作是指一侧面部或肢体短暂、不规律、不自主的动作，类似舞蹈样运动，也有些患者表现为偏侧投掷运动。患者完全控制不了自己而不由自主地“舞蹈”，但在睡眠时这种不自主运动很少出现，其中90%患者的“舞蹈”症状可在半年内自行缓解。

出现舞蹈样动作的原因主要是病灶损伤了对侧基底神经节，包括壳核、尾状核、丘脑底核等。

性格行为明显改变。近期患者若出现时不时就发呆、发脾气，让他休息他却非要干活，十分偏执，有时还丢三落四，即使他完全没有肢体无力、面瘫、言语障碍等症状，也要及时上医院复查头颅核磁，看看患者额叶是否存在新发梗死病灶。

大脑的额叶联合区位于额叶前部，与认知、情感和精神行为有密切关系。若病灶仅损害到该区域，则表现为注意力不集中、自知力、记忆力明显下降，情感淡漠、反应迟钝，易怒、欣快等症状。

忽视。卒中累及到顶叶时，会出现体像障碍。患者会认为病灶对侧（患侧）的肢体不存在或者觉得那侧肢体不是自己的，所以穿衣服、活动时只使用健侧肢体，刮胡子、梳头也会忽视患侧的存在，只刮一半的胡子、只梳一半的头发。严重者会觉得自己的肢体残缺或者存在多个肢体。

言语障碍。有些病人患脑卒中时表现为口语表达障碍，听力理解相对较好，呈非流利型口语。表现为语量少、讲话费力、发音和语调障碍及找词困难等，仅能说出个别单字，复述和书写也同样困难。

因为此时病灶部位大多在优势半球额叶Broca区—额下回后部。若病灶在优势半球颞上回后部 (Wernicke区)则表现为不能理解自己和他人言语意义， 但自身有语言表达能力。临床表现为话多而杂乱、难以听懂、对答不切题，多伴有阅读和书写功能障碍。

其实脑卒中的症状主要取决于大脑受累的部位，部位不同，相应的症状也会有不同。当然最重要还是要记住常见的症状，以尽早识别脑卒中，及时获得治疗。▲