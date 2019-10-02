骨性关节炎，保膝是首选

主讲人：东南大学附属中大医院骨科主任医师 李永刚

“我的右膝关节像‘生锈’了一样，上下台阶困难、关节肿胀疼痛，吃药都不管用了啊……”近日，52岁的刘某来到医院骨科就诊，被诊断为严重性膝关节骨性关节炎。

我国膝关节症状性骨关节炎的患病率为8.1%，全国约1.2亿人受膝关节骨性关节炎疼痛的困扰。到底什么是膝关节骨性关节炎？哪些信号可以判断？怎么治疗才合适？如何保护膝盖？这期为大家详细解答。

膝关节骨性关节炎又称老年性关节炎，临床上以中老年发病最常见，女性多于男性。其症状主要有膝关节疼痛、肿胀、僵硬、活动受限、关节畸形、活动时有摩擦感或“咔嗒”声等。该病的发生与衰老、肥胖、炎症、创伤、关节过度使用、代谢障碍及遗传等因素有关。

如何判断自己患上了 膝关节骨性关节炎？通常有以下几个信号：膝盖反复疼痛；无法上下楼梯；蹲下站起受限；膝关节活动时发出“咔嚓”声响；膝关节反复肿胀；阴天下雨，膝关节总不舒服。如果出现以上症状，应立即到骨科就诊。

患上膝关节骨性关节炎，怎么办？很多人认为膝关节骨性关节炎只能手术治疗；或者等膝关节病情较严重时，才能手术治疗。其实，这些都是认识上的误区，治疗膝关节骨性关节炎，最科学的方法应该是阶梯性治疗，即根据疾病的严重程度、发病时间长短，选择适合的保守治疗或手术治疗。

早期刚刚有症状时，比如关节在变天、寒冷时不舒服，采取保守治疗比较合适，即调整生活习惯和运动方式，减少膝关节的负重和过量的高强度活动，如爬楼梯、提重物等。

中期出现关节疼痛、肿胀等，或走路时都会痛时，需要进行药物治疗，包括口服药物、外用药物及关节腔内注射药物等。

晚期出现疼痛明显，休息后也无法缓解时，需考虑手术治疗。手术方法有很多，保膝治疗是首选：微创的关节镜手术，对于合并有半月板撕裂或游离体的病人效果显著；“O”型腿或者 “X”型腿这类患者往往有下肢内外翻畸形，可以接受截骨矫形术；部分患者病情进展相对比较重，软骨磨损比较严重，而且没有明显的内外翻畸形，可以选择微创单髁置换术。

对于50~60岁的膝关节骨性关节炎患者，能保膝尽量保膝。如果患者关节磨损严重、上述治疗手段均无效，或年龄70岁以上，可行人工关节表面置换术，这是目前公认的消除疼痛、矫正畸形、改善功能的有效方法。

不要认为膝关节骨性关节炎是“老人病”，近年来患关节炎的年轻人数量不断增加。运动后关节酸痛就是早期信号，一旦疑似出现膝关节骨性关节炎的早期症状，需要尽早去医院确诊。平时要做到以下几点保护我们的膝关节。

1.控制体重。减轻体重可以让关节受到的压力减小，从而减少关节负荷，自然关节不易磨损。

2.科学运动。对老年人来说，避免做剧烈运动，少做弹跳、深蹲等对关节损伤大的动作。建议游泳，因其对膝盖无明显损害，还能使全身肌肉得到锻炼。

3.养成良好的生活方式。平时尽量不穿高跟鞋，避免关节受到反复的冲击力或扭力；不要蹲着择菜、洗衣；不跪着擦地板、不坐矮板凳、少走楼梯等。▲