木耳泡久了会有毒吗？

黑木耳作为一种味道鲜美、营养丰富的食用菌，备受喜爱。然而，吃久泡木耳中毒的新闻屡见不鲜。

那么，木耳泡久了真的会有剧毒吗?

我们日常接触到的木耳都是干木耳，这是因为，鲜木耳是不能吃的，因为鲜木耳中含有一种叫“卟啉”的物质，食用后经过阳光照射，会发生植物日光性皮炎，从而引起皮肤瘙痒、红肿、痒痛等，所以木耳需要在阳光暴晒下制成干品，将“卟啉”等分解之后再食用。

干木耳本身是无毒的，正常情况下，合格的干木耳经过泡发，炒食和焯水后凉拌吃都没有问题。之所以会出现“中毒”的现象，是因为泡发时间过长导致木耳被微生物污染。

在环境温度较高的情况下，泡发木耳(包括银耳、香菇、蘑菇等菌类)、谷类发酵制品(如湿河粉、湿米粉、糍粑、醋凉粉等)、薯类制品，很可能被一种叫椰毒假单胞杆菌的细菌污染。

这种细菌本身并不致命，但它能产生两种致命毒素，分别叫米酵菌酸和毒黄素。“米酵菌酸”毒素耐热，一般烹调方法不能破坏其毒性，加热食用后仍可以引起食物中毒。

米酵菌酸毒素引起的食物中毒发病急，潜伏期一般为30分钟-12小时，少数长达1-2天。

主要表现：上腹部不适、恶心、呕吐、轻微腹泻、头晕、全身无力。重者出现黄疸、肝肿大、皮下出血、呕血、血尿、少尿、意识不清、烦燥不安、惊厥、抽搐、休克甚至死亡，一般无发热。

如果怀疑发生疑似中毒，须立即停止食用可疑食品，尽快催吐，排出胃内容物，以减少毒素的吸收和对机体的损伤；并及时送医院救治，对症治疗。

泡木耳别超2小时

最有效的防止中毒方法是减少浸泡的时间，用冷水泡1-2小时就可以达到木耳最佳泡发状态，泡发过程最好放在冰箱冷藏，减少细菌繁殖。”

用热水浸泡也可，既能加快速度，减少泡的时间，也能抑制细菌生长。

专家提醒，泡发过程应当勤换水，避免出现浑浊、发粘和异味。如果发现它们表面黏糊糊的，或者是有异味产生，就意味着有微生物繁殖了，一定要毫不可惜地丢掉。不要一次泡发过多的木耳，泡发当天食用完。



本文参考资料：

① 健康时报2015-07-13《关注：吃木耳中毒》

② 健康时报2018-08-21《泡木耳 要勤换水》

③信息时报2019-09-08《省市场监督管理局提醒：木耳当天泡发当天食》