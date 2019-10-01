把玩核桃，改善失眠早醒

哈尔滨医科大学附属第四医院中医科主任 于景献

失眠分很多种，“早醒”就属于中老年人常见的失眠症状，其表现是上床睡着一段时间后，凌晨2~3点突然醒来，如同早晨起床一般清醒，再也难以入睡。不少老人在床上开始胡思乱想，烦躁苦熬到天亮。久而久之，就会出现睡不好、吃不香、做不动的恶性循环，给身心带来严重困扰。

中医认为，人在子时（23点~1点）胆经最旺，是胆汁新陈代谢的时辰。“胆有多清，脑有多清”，子时前入睡能使人晨醒后头脑清醒、气色红润；反之，子时久不入睡，易患肝胆病症。丑时（1点~3点）肝经最旺，肝藏血，卧则血归于肝，丑时不能入睡，时间久了人就面色青灰、情志倦怠，易患肝脏疾病。寅时（3点~5点）肺经最旺，肝在丑时把血液推陈出新后，将新鲜血液提供给肺。“肺朝百脉”送往全身，人在清晨便可面色红润、精神充沛。老人醒得太早，容易肝气郁结、肺火过旺，影响健康。如何改善失眠早醒？

若经常凌晨早醒，可通过按摩大鱼际祛火助眠。人的手掌正面拇指根部、下至掌跟，伸开手掌时明显突起的部位，被称为“大鱼际”，能祛心肺之火，也称“保命穴”。建议老人准备几个核桃，每天闲暇时一手捏住核桃，用其表面的棱条用力蹭磨另一侧手的大鱼际，每次10分钟，以局部皮肤微红、感觉发热为宜。若能坚持一段时间，可以有效改善早醒失眠。

如果没有核桃，可以两手的大鱼际互搓，上下交替。大约搓2~3分钟，整个手掌便会发热。除了改善失眠，按摩大鱼际对防治感冒也很有益处，对咽痛、打喷嚏、咳嗽等症状也有一定的改善作用。