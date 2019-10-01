上夜班前闻闻薰衣草精油

近年来，精油成了许多人群减压、助眠的必备品，其选择和使用大有门道。美国认证临床药草师及临床芳疗师郭姿均在台湾《康健》杂志撰文称，薰衣草精油是入门的最佳选择，并介绍了几种使用方法。

经常值夜班者，可在工作前先闻闻薰衣草精油。一项针对夜班工作人员的研究发现，在上班前30分钟嗅闻几分钟薰衣草精油，上夜班期间及值完夜班后，员工的压力激素浓度会下降25%，焦虑情绪较低，血压也相对稳定。相比之下，一般人体内的压力激素就较高，长期夜班会增加免疫失调、抑郁、过敏及高血压、糖尿病等慢性病风险。

此外，薰衣草在生活中用处也很多。土耳其曾有一项研究，发现使用薰衣草精油按摩后，能减少女性痛经及经前症候群。在皮肤保养方面，可以在30毫升乳液中加入15滴薰衣草精油，能够促进皮肤更新及代谢。另外，在冰箱冷藏薰衣草精油，在做饭时不慎被烫伤后，可立即用精油冰敷并涂在伤口处，能够减少水泡发生，同时淡化疤痕。居家生活中，可以根据空间大小使用3~5滴精油，创造宁静的气氛。睡前在床单上喷一些薰衣草精油，还有助眠的功效。▲ （郭五陵）