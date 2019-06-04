颜色要深、刚刚开口、气味浓重
摇一摇，挑出好榴莲
著名厨房美食专家 文 怡
榴莲素有“水果之王”的美誉，很多人关心，如何挑到又绵软又甜的呢？大家可以试试下面几招。
看颜色。成熟的榴莲皮一般呈黄色，颜色越深，成熟度越高，榴莲越甜；表皮发青的榴莲不要买，那样的果肉还是生的，不好吃。
看大小。一般个头稍大的榴莲比小的更成熟更好吃。
看外观。成熟的榴莲壳会自动裂开，壳裂开口越大越成熟。但也不要买开的过大的，因为开口越大，果肉越容易受到污染，所以最好买刚刚开口，或者开口小的。
摇一摇。拿起榴莲摇一摇，如果感觉里面有晃动，说明果肉与外壳分离，已经成熟了。
捏硬刺。新鲜榴莲的刺既坚硬又扎手，想判断榴莲的成熟度，可以捏一下相邻的两根刺，如果它们很容易就捏动，并且向一起靠拢了，说明这个榴莲的成熟度很好。
闻气味。拿起来榴莲闻闻味道，气味越浓重，说明榴莲成熟度越高。
看果肉。成熟的榴莲果肉颜色偏黄，摸起来软绵绵的，这时候的果肉最好吃；如果果肉呈奶白色，摸起来硬硬的，说明还不成熟。
如果稍有不慎买到了没熟透的榴莲，可以试试这几种办法。没开口的，常温放着就行，隔一两天检查检查。也可和香蕉、苹果等熟了的水果放在一起。开了口的，用保鲜膜包好，放入冰箱冷藏，大概1~2天就可以吃了。
如果一次买多了吃不完，可把果肉取出来，分块放进保鲜袋扎紧，再放进保鲜盒，密封好后放入冷冻层，可保存一周。也可带着壳，用保鲜膜裹好，放入冷藏层，能保存3~5天。▲
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