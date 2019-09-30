“心健康公益行动”走进湖南临武县

近日，“心健康公益行动”在湖南临武县正式启动。

300余名来自全县各级医疗机构的医务人员参与了本次会议，共话心血管病防治，积极开展了学习与研讨。

会上，临武县人民医院院长李杰锋提出：推动“五个中心”建设是提高综合急救服务能力的重要手段，是以基层医疗卫生机构为依托的分级诊疗体系和机制。下半年将积极争取完成“胸痛中心”、“卒中中心”验收挂牌，打造全县快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系，为促进全县医疗卫生事业的发展做出努力。

临武县卫健局副局长廖士仁表示：目前，全县的医疗卫生资源总量不足，与发达县市相比有较大的差距，县人民医院举办的此次活动，立足于全县医疗卫生事业的发展，立足于带动基层卫生院的技术提高，提高了临武的学术氛围，为临武的医疗学科发展提供了一个更高的交流平台。

会上，郴州市第一人民医院心血管内科主任王仲华、郴州市第一人民医院神经内科主任姚晓喜依次就《高危胸痛诊治及处理流程》、《缺血性脑卒中之全流程管理》做了精彩分享。