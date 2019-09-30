“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”走进济南

2019年9月，由人民网·人民健康发起并联合监管机构、中国美容整形协会和艾尔建中国等机构举办的“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”系列活动在济南召开。活动旨在积极响应国家有关部门关于“打击非法医美”的号召，广邀行业各方协力同行，构建起中国医美行业的“正品联盟”名单，树立和传递行业标准，推动中国医疗美容生态规范化和健康化的发展，提升公众对医美的辨识能力和监督意识。

近年来，我国整形美容行业发展迅速，展现了巨大的市场潜力。行业火爆的背后，也衍生出了虚假信息泛滥、同质化恶性竞争、行业自律缺乏等诸多问题，导致医疗美容行业乱象频发。针对行业乱象，2017年至今，国家卫生健康部门持续开展规范医疗美容行为，整治工作力度不断加强。为引导行业进一步规范发展，“三正规”（即正规机构、正规医师、正规产品）理念由此提出。

中国整形美容协会专职副秘书长曹德全在致辞中表示，当前国家相关部门对医疗美容行业的监管力度越来越大，医美行业已经从原来的野蛮生长阶段回归到医疗本质的阶段，“三正规”的理念已经成为整个行业发展的必然选择。

中华医学会山东省烧伤整形外科学会主任委员，山东省立医院烧伤整形美容外科主任霍然谈到，“作为一名医务工作者，我很高兴看到国家对医美行业的监管力度不断加强，行业的规范发展能够调动广大医美工作者的积极性，让他们的潜能得到发挥、价值得到体现，在维护和促进人民群众健康的工作中发挥更大的作用。”

艾尔建政府事务及企业传播高级经理陆杨表示，近些年医美行业快速发展的同时，也衍生出了许多问题，出现了劣币逐良币的现象，“三正规”理念的提出是对整个行业的一个积极回应，引导整个行业走向健康有序的发展轨道。未来，艾尔建将继续以身作则，积极传递“三正规”理念，号召全行业合力推进中国医美市场规范化发展。