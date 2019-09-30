辽宁读者牛女士问：听说凡是绿叶蔬菜里都有很多草酸，是真的吗？哪些蔬菜草酸低，怎么判断呢？

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红答：草酸是蔬菜中普遍存在的成分，不过含量差异很大，最多能相差百倍。一般来说，藜科、伞形科和苋科的蔬菜，含草酸相对多一点。比如说，菠菜的草酸含量是0.97%，苋菜是1.09%，而在餐馆里用来装饰盘子的欧芹则高达1.70%。野菜大部分草酸含量较高，比如马齿苋，含量达1.31%。所以，很多野菜要沸水焯过后再挤去苦涩的水，才能下口。

与此相比，十字花科甘蓝属的蔬菜，特别是质地脆嫩的大白菜、小白菜、圆白菜、芥蓝、芥菜等，草酸含量都非常低，在0.1%以下。番茄、黄瓜、南瓜、土豆、甜豌豆等都是低草酸蔬菜。还有很多蔬菜，比如萝卜、胡萝卜、甘薯、西洋菜、茄子、芹菜杆、韭菜、大蒜、西兰花等，草酸含量在0.2%~0.5%之间。

平日想鉴别哪一种蔬菜含草酸多，其实方法很简单，只要细细品味是否有涩味就行了。鲜竹笋、苦瓜、茭白中草酸含量高，这是它们有涩味的重要原因。特别是鲜竹笋，如果只是简单炒一下，涩得几乎难以下口。最好还是焯煮之后再烹调，味道口感会好得多。同时，草酸含量受品种间差异和栽培条件影响也比较大，因为草酸是蔬菜中的一种防御性物质。一般来说，生长环境不好，草酸含量就多，水大、肥多、气候好、病虫少的情况下，蔬菜的草酸就会少一点。▲