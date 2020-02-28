销往中心城区和周边城市，广州南沙——
保障生产，稳定新鲜蔬菜供应
人民网广州2月27日电 （记者罗艾桦）“我来自四川大凉山，听说这个农场用工紧缺，就过来了”，21岁的王阿衣一边麻利地装箱上车，一边回答记者的提问，“辛苦归辛苦，但可以让市面上的菜多一些。”
王阿衣打工的地方，名叫东升农场，位于广州市南沙区大岗镇，放眼望去，一片翠绿。作为广东省农业龙头企业，东升农场在全国各地建有14个大型生产基地，面积超过两万亩，年产值达2.3亿元。另外，该公司在全国拥有10个配送中心，每天能加工配送蔬菜100—200吨，冷藏能力达800—1000吨，蔬菜从田间采摘到在沃尔玛、盒马鲜生等大型超市售卖，平均只需5个小时。
像东升农场这样的企业，南沙区还有十多家。据区农业农村局局长陈晓董介绍，该区现有蔬菜在田面积2.15万亩，近两月可日产蔬菜438吨，每天除了满足本区的需要，还向广州中心城区和周边的佛山、中山、珠海、深圳等粤港澳大湾区城市稳定提供新鲜优质蔬菜约280吨。
东升农场还充分发挥自身优势，担负起日供武汉新鲜优质蔬菜20吨的重任。“农场成立了驰援武汉蔬菜供应项目组，农场党支部书记出任项目组负责人，每天都安排专车运送蔬菜前往武汉。蔬菜包括青椒、菜心、芥蓝、番茄、青瓜、葱蒜等，覆盖品种60多个，至今总量已将近600吨。”陈晓董告诉记者。
“尽管种植成本提升了30%，人工成本上涨了50%，但蔬菜价格一直未变。”农场董事长区景泰表示，抗击疫情，要贡献自己的一分绵薄力量。
《 人民日报 》（ 2020年02月28日 14 版）
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