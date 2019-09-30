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体弱，喝莲子红枣桂圆汤

胡献国

2019年09月30日09:09 来源：人民网-生命时报

湖北省远安县中医院主任医师 胡献国

产后血虚、病后体弱者，不可突然大量进补，可从食疗入手益气养血。在此，介绍一款莲子红枣桂圆汤，适合上述人群服用。

取莲子、红枣、桂圆肉各等份，将莲子泡开，大枣去核，同桂圆肉加清水适量炖熟后，加白糖适量，再煮3~5分钟即可。晨起温服其汤，晚间热食其渣，每日1剂。

中医认为，莲子味甘涩，性平，入脾、肾、心经，有补脾止泻、补肾涩精、养心安神之功，适用于脾虚久泻、久痢、肾虚遗精、滑精、带下、崩漏及心肾不交所致的虚烦不眠、心悸等症状。《本草纲目》记载它能“交心肾，厚肠胃，固精气，强筋骨，补虚损……止脾虚久泄痢，赤白浊，女人带下崩中诸血症”。红枣可补中益气、养血安神，常用于脾虚食少、乏力便溏、女性情绪不稳定等症状。桂圆补益心脾、养血安神，对气血不足、心悸怔忡、健忘失眠、血虚萎黄有较好的疗效。三味同用可补心脾、补血安神，治脾虚泄泻、水肿、失眠、健忘、惊悸等症。注意素有痰湿、胃火及风热袭肺者不宜服用。

(责编：李轶群、许晓华)


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