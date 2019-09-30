青皮菊花桑叶缓解结膜炎

急性结膜炎，临床上的常见、多发病，中医俗称“火眼”，表现为初起眼红、痛痒交替、怕热羞明、流泪作痛。如果不及时治疗或预防结膜炎，可能会发展成角膜炎，影响视力。

饮食不节，嗜食肥甘厚味、辛辣刺激之品，或大量饮酒、熬夜、久看电子设备，以及游泳时接触带有致病细菌或病毒的水等因素，会促使风热犯肺，让肺功能失调，造成气机不利、气血滞涩，而成红眼病。

风热导致的急性结膜炎患者，病情初起时可取菊花25克、青皮15克、桑叶20克，用沸水冲泡15分钟，代茶饮，每日2次。方中，菊花味甘苦，性辛，归肺、肝经，有疏散风热、清肝明目的功效。青皮味苦，性凉，入肝、胆、胃经，能够疏肝破气、消积化滞。桑叶味苦甘，性寒，归肺、肝经，可疏散风热、清肝明目。三味药相互配合，降肺火、肝火的作用尤为显著，结膜炎发病早期应用效果甚佳。如不及时治疗，病情易急剧加重，病程越长越易拖成慢性结膜炎。

患者应注意饮食，荤素搭配，粗细得当，宜食富含纤维素多的新鲜蔬菜和水果，忌食辛辣、燥热、肥腻、煎炒、熏烤之品及发物，忌烟酒。工作需要久看电子屏幕者，要劳逸结合，每40分钟休息10~15分钟。平时应坚持体育锻炼，促进血液循环，提高免疫力。如患者有视力下降、疼痛持续加重等症状，应及时就诊，避免巩膜炎、虹膜炎或者角膜炎的发生，辨证施治。▲