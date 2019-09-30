我国自古就有字如其人的说法。人的一切行动无不受到内心世界的影响。书写作为一种个体行为，也会受到书写者性格和价值观等方面的影响。近日，麻省理工学院的研究人员提出了一种基于机器学习技术的笔迹分析方法，并在人事选拔情境下对其进行了验证。

研究人员将年龄在20~24岁的大学生的1890份笔迹输入计算机，用计算机准确提取页面边距、笔压、字体大小等特征。研究人员根据已有的笔迹与人格之间关系的理论，将笔迹特征转换为对应的人格特征。例如，根据所书写文字到页面边缘的距离：左宽代表有勇气、爱交流、有活力；右宽代表对未来缺乏信心，过分警惕；平衡代表规范意识，有秩序；上窄代表缺乏尊重，冷漠；上宽代表谦虚、正规、尊重。

研究人员将学生笔迹特征对应的人格特征进行组合，形成特征向量，接着请人力资源专家对每位学生进行面试，从性格方面做出是否录用的判断。研究人员将上述信息输入电脑，利用三种算法对数据进行拟合。

发表在《计算研究的高级信息学》上的结果显示，计算机在三种算法下的录取结果与面试官的录取决策之间的一致率可以达到90%。据此，研究者认为该工具有较强的应用价值，可作为招聘工具，协助人力资源工作者评估应聘者的性格，它也能作为诊断工具协助精神病学家诊断疾病或用于法医鉴定。（周 铭）