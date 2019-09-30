医药费用降了 基层患者多了

北京医耗联动综合改革自2019年6月15日起实施满百天，全市3700所参加医改的医疗机构服务秩序井然，已完成门急诊量6200多万人次，出院140多万人次。医药费用较去年同期增长6%，是15年来增幅最低的一段时期。

医改之后，全市门急诊量增长4.8%。北京市卫生健康委主任雷海潮介绍说，一级医院及社区卫生服务机构增长10.4%，二级医院增长2.4%，三级医院增长4%。基层门诊量已连续30个月增幅明显高于二级和三级医院，呈现门诊服务向基层机构分流的良好态势，预计今年基层诊疗量将比去年净增800万人次以上。住院服务则向三级医院集中，三级医院出院人次增长5.3%，二级医院增长2.5%，三级医院完成的出院量已占全市的85%以上。各级医疗机构门诊和出院量的结构变化符合分级诊疗制度建设的方向和要求。

医药费用始终是患者最关心的问题之一。2017年北京医药分开综合改革以来，医药费用年增幅控制在8%左右。今年6月实施医耗联动综合改革以来，医药费用较去年同期增长6%，增长率与经济社会发展的协调性进一步提高，门急诊次均费用、出院例均费用分别增长0.2%、1.9%（未扣除物价变化因素），是15年以来费用增长幅度最低的一段时期，门诊和出院患者费用中医用耗材和检验所占比例已有下降。

针对慢病患者就近开具稳定服用的药品需求，今年医改增加了慢阻肺长期处方服务。百日来，全市共开出长处方12308张，其中慢阻肺长期处方服务2014人次。提供便民服务的基层医疗卫生机构数持续增加，建立国家级和市级临床重点专科基层服务点98个。全市337个社区卫生服务中心全部能提供二、三级医疗机构信息化预约挂号服务和清创缝合、换药、拆线、外伤止血包扎等外科技术服务，307个能提供移动支付服务。协和医院等50余家三级医疗机构率先实行医保卡、身份证等替代医院自行发放的就诊卡，受到患者欢迎。

此次医改按照有降有升、结构调整、总量稳控的原则，规范调整医疗服务项目价格。其中，中医、病理、康复、精神、手术治疗等技术劳动收入占比增长了1.9个百分点，与此同时，检验收入、卫生材料和药费占比分别下降0.3、0.9和1个百分点。2017年实施的医药分开综合改革和今年实施的医耗联动综合改革，使北京医疗机构告别了以药品和耗材补偿运行成本的历史，代之以技术劳动补偿发挥更大作用，并与国家医疗服务收费项目实现对接，有利于减少资源消耗，控制医药费用，加强公益性。另据介绍，改革实施以来，城镇职工和城乡居民医保基金支出208.8亿元，医保基金支出符合政策设计。（记者 贾晓宏）