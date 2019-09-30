3万吨储备肉投放市场 国庆期间肉类供应有保障

9月29日，商务部会同国家发展改革委、财政部等部门开展第三次中央储备冻猪肉投放工作，此次共向市场投放中央储备猪肉10000吨。据悉，9月19日以来，相关部门已累计投放中央储备冻猪肉30000吨。

此举旨在增加猪肉的市场供给，保障国庆节期间肉类供应。卓创资讯生猪分析师王凌云对新京报记者表示，投放冻猪肉对国庆期间猪价和肉价上涨肯定会产生抑制作用。

商务部方面表示，下一步将继续加强市场监测，密切关注肉类市场供求变化，会同相关部门适时储备投放，保障肉类市场供应。

本月三次投放中央储备冻猪肉

商务部副部长钱克明9月29日表示，猪肉价格近期由于受到非洲猪瘟等多种因素的影响，居高不下。商务部从保障猪肉的供应、稳定市场价格方面，会同相关部门采取了一系列的措施。

据悉，9月19日以来，相关部门已三次向市场投放中央储备冻猪肉，累计投放中央储备冻猪肉30000吨，有效增加了猪肉的市场供应。值得关注的是，除了猪肉以外，商务部还会同相关部门，投放了2400吨牛肉、1900吨羊肉。相关地方商务部门也陆续开展地方储备肉的投放工作。

除了投放储备冻猪肉之外，我国也在积极扩大猪肉进口。钱克明介绍：“今年我们积极扩大进口来源地，完善支持政策。1-8月份我国进口猪肉为116.4万吨，同比增长了40.4%。此外，我们还扩大替代进口，1-8月份，牛肉进口了98万吨，增长了53.6%；羊肉进口26.5万吨，增长了16.6%；禽肉进口49.3万吨，增长了50%多。”

30天16次出手稳定价格

实际上，自今年8月下旬以来，已有发改委、财政部、自然资源部、交通运输部、农业农村部等多部门及中国银保监会等监管机构陆续发布了与生猪产业相关的优惠政策，内容涉及金融支持、养殖补贴、运输支持、用地支持等多个方面。

据新京报记者不完全统计，过去30多天内，相关部门已至少16次出手稳定猪肉价格。

目前，各部门出台的稳定猪肉价格相关措施已经取得了明显的成效。据商务部监测，近期猪肉价格涨幅趋缓，9月18日全国重点批发市场猪肉平均批发价格较前一日上涨0.1%，比9月10日上涨1.3%，日均涨幅比8月下旬回落0.8个百分点。

更新的数据显示，9月16日至22日的一周全国食用农产品市场价格比前一周下降0.6%，肉类批发价格小幅波动，其中猪肉价格为每公斤36.39元，比前一周下降0.4%。

商务部表示，随着国庆假期来临，我国猪肉市场需求有所增加。国庆前夕，在市场机制发挥主体作用的前提下，中央和地方通过促进产销衔接、增加储备投放等多种方式加大肉类市场供应，肉类市场供应总体充足，价格高位趋稳。

“目前根据中央的统一部署，各部门、各地方正在扎实推进各项工作，促进生猪产能加快恢复，做好猪肉的进口和储备的调节。同时增加牛羊肉和鸡肉等市场供应。”钱克明表示，“总的来看，我们有信心、有能力保障肉类市场的供应，保持猪肉价格的基本稳定。”（记者潘亦纯 陈鹏）