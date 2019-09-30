今年，广州中医药大学护理学院共招收了202名新生，其中56名男生。广州中医药大学护理学院副院长宋阳介绍，相较于女生的细心，男护士在体力方面确实更占优势。据统计，广州中医药大学护理学专业的本科毕业生首次就业平均月薪约为7000元。依据不同的科室和职别，毕业两年后有的毕业生薪资将可能破万元，十年后更有可能成为主管护师。

特定职业的“性别倾向”长久存在，这有着一系列历史成因，而很难简单归因为“歧视”或“成见”。护士一行，可说是典型的“女性主导型职业”，尽管近些年来情况有所改观，但时至今日，从业群体的性别结构仍未发生明显变化。置之于这种大背景下，诸如“男护士没毕业就被预定，毕业两年薪资过万”的新闻，实则是颇具激励效应的。事实上，这么多年来，有关“男护士”“男幼师”的新闻一出都会引人关注。

传统印象中，护士需要的是爱心、细心和耐心，这被默认为是女性的天然优势。随着现代医学理论和技术手段的进化，某些诊疗过程变得越发复杂和漫长，可谓耗时耗力，这就让男护士的体力优势变得更有价值。比如说，某些大手术时长动辄十多小时，许多女护士多半是扛不住的；再比如说，在骨科科室，为辅助病人长时间进行站立或特殊姿势治疗，男护士也是当仁不让……理论上，随着医学诊疗进步所带来的工作量剧增，男护士的作用还将继续放大。

然而，应该预计到的是，那些费力气的工作，大概率可能会被智能机械替代。现阶段，男护士的价值往往建立在更胜一筹的体能和精力基础上，而这并非是不可取代的。从某种意义上说，医院对于“强体力”男护士需求的增长，更像是一个周期性现象，其既然产生于现代医学诊疗精细化所带来的劳动量扩张，就可能消弭于医疗器械所形成的替代性辅助方案。必须承认的是，男护士相较于女护士，除了体能更好其实并没有太多别的独特优势。

倘若我们试图给出严谨的求学、择业建议，那么就必须要回答一个根本问题，那就是医疗行业对于男护士的“强需求”是不是可维系的？护士一行能否持续转化为一个“性别中立”的职业？从理论上说，这并非不可能。要知道，就未来的发展方向而言，非但男护士的体力优势将变得没那么重要，就连女护士的那些传统优势也将不再明显。女护士素来为人称道的耐心与细心品质，男护士通过体系化的专业教育以及医院内部的规范培训、标准化管理，同样可以具备。

在现代社会，护士一行失衡的性别结构，没有任何理由再继续存在下去。新的教育、职业生态中，在女护士、男护士的“优势”都趋于抹平的前提下，大家理应回到同一起跑线去竞争和合作。漫画/陈彬