9月27日，2019年世界心脏日“心脏英雄”发布会在上海召开。中国心血管健康联盟在会上发起倡导，希望更多人了解护心常识，学习救心技能，做自己和身边人的“心脏英雄”。

发布会现场

心脏疾病是人类健康的头号杀手，为了扩大心脏健康宣传范围、增加宣传力度，提醒全球更多百姓重视心脏健康，世界心脏联盟（WHF）确定每年9月29日为世界心脏日。中国心血管健康联盟主席葛均波带领中国心血管健康联盟开展“心脏英雄”主题活动，在全国医护、患者队列中推荐出百余位“心脏英雄”，通过展示他们的爱心、救心事迹，号召更多人加入心脏“守卫战”，成为自己的“心脏英雄”。

葛均波通过视频发表会议致辞，他指出，世界心脏日的永恒主题为“健康的心，快乐人生”，其宗旨在于激励人们把静态的生活改变为积极的行动。因此，葛院士呼吁人们摒弃不良饮食习惯和嗜好，使人人都可以拥有一颗健康的心，让人人都可享受愉悦的生活。

中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院霍勇致辞

中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院霍勇表示，中国心血管病死亡率仍处于上升态势，为了早日实现中国心血管事件下降拐点的到来，需要社会各界力量的共同努力。近年来，霍勇通过提出H型高血压防治策略，加强心血管疾病的预防；通过推广学术会议，开设介入技术培训，推动我国心血管病诊疗技术提升；通过建设学科中心，完善中国心血管病防治体系；利用好疾病日，提升科普宣教力度，推进健康扶贫工作。

北京大学人民医院孙宁玲表示，全面的医学知识和技术，是医生爱心、护心的重要武器。在自然灾害和疾病面前，人是脆弱无奈的，但医务工作者是责任重大的，因此医者具备全面的医学知识，娴熟的医学技术是保证救治病人的根本，才有能力挽救更多的生命。孙宁玲希望自己能够做好基础研究，有能力守护更多病人，从源头处遏制心脏疾病发病率。

随后，“心脏英雄”急救领域医护人员代表钱丽萍护士长，科普领域医护人员代表耿宝玉医师，患者代表支成满先生，分别就各自领域的护心救心经历，进行了案例分享。