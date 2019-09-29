搭建交流平台 国际医学整形美容技术交流会在深圳举行

9月2日下午，由英国皇家外科学院整形外科学会驻华代表处、深圳市医学会和深圳大学总医院联合主办的《2019年国际医学整形美容先进技术交流会》在深圳大学总医院举行。本次交流会是面向全深圳医生的免费讲座，旨在促进中英之间医学交流和人才培养。交流会以微米/纳米脂肪移植在眶周年轻化中的作用以及光声电技术在皮肤病学和整形美容中的运用为主题，进行分享。

深圳大学总医院党委书记熊静对到场的嘉宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢，并希望今后中英两国能有更多的学术交流，让医生们得以学贯中西。

英国皇家外科学院整形外科学会驻华代表处执行主任蒋宇振感谢深圳市医学会和深圳大学总医院的鼎力支持，并表示由英国皇家外科学院整形外科学会与深圳大学共同成立的“深圳大学中英医美大健康研究院”将联合中英两国医学力量，展开国际国内研究合作，不仅有助于深圳医学水平进一步向国际迈进，更有助于将粤港澳大湾区发展为以深圳市为中心的高度国际化医美大健康产业高地，在全球健康产业革命中获得竞争优势。

英国皇家外科学院院士、英国皇家外科学院整形外科学会秘书长艾什·摩萨希贝与到会的嘉宾分享了欧洲先进的非手术医学进展情况，其中包括微米/纳米脂肪移植在眶周年轻化中的作用以及等离子技术的医学发展和在欧美的应用等。

国家光电操作师资格培训特聘讲师、微创整形专家、等离子抗衰技术特聘导师陈雷明对等离子抗衰技术在亚洲特别是国内的临床分析进行了分享。陈雷明表示，自己作为普丽施等离子抗衰技术在国内首批导师，在接受了英国和意大利专家培训后，不仅掌握这门先进技术，而且还结合其多年的医美临床经验以及亚洲人皮肤特点，改良出等离子抗衰技术操作手法。