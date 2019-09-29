2019年国际医学整形美容先进技术交流会举办

9月2日，由英国皇家外科学院整形外科学会驻华代表处、深圳市医学会和深圳大学总医院联合主办的“2019年国际医学整形美容先进技术交流会”举行。

本次交流会围绕“微米/纳米脂肪移植在眶周年轻化中的作用以及光声电技术在皮肤病学和整形美容中的运用”为主题，分享行业趋势和领先技术。会议邀请了中英两位主讲嘉宾，分别是英国皇家外科学院院士、英国皇家外科学院整形外科学会秘书长、英国皇家自由医院整形外科主任和学科带头人、伦敦大学学院（UCL）临床教授、英国皇家外科学院整形外科学会秘书长兼新闻发言人艾什·摩萨希贝教授，以及国家光电操作师资格培训特聘讲师、国内知名微创整形专家、等离子抗衰技术特聘导师陈雷明。

深圳大学总医院党委书记熊静希望今后中英两国能有更多的学术交流，让医生们学贯中西。

深圳市医学会医学培训部主管陈皞璘对三方友好合作表示赞赏，对于这一具备国际视野的继续教育平台寄予了希望。

英国皇家外科学院整形外科学会驻华代表处执行主任蒋宇振表示，由英国皇家外科学院整形外科学会与深圳大学共同成立的“深圳大学中英医美大健康研究院”将联合中英两国顶尖医学力量，在抗衰老治疗、美容整形外科手术、干细胞美容、微整形治疗、微整形美容并发症防治、疑难创面修复、器官组织重建、再生医学、健康管理等领域的研究和治疗等方面，展开国际国内研究合作，有助于深圳医学水平进一步向国际迈进，更有助于将粤港澳大湾区发展为以深圳市为中心的国际化医美大健康产业高地，在全球健康产业中获得竞争优势。

英国皇家外科学院整形外科学会驻华代表处执行主任蒋宇振博士致辞

随后，艾什·摩萨希贝分享了欧洲先进的非手术医学进展，其中包括微米/纳米脂肪移植在眶周年轻化中的作用以及等离子技术的医学发展和在欧美的应用等。陈雷明对等离子抗衰技术在亚洲特别是国内的临床分析进行介绍。

艾什·摩萨希贝教授分享非手术医学进展

与会专家学者、领导嘉宾及医生们合影留念