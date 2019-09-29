如今，越来越多的人认识到蔬菜对健康的重要性，但并不是人人都掌握了吃蔬菜的技巧。本期，《生命时报》记者特邀营养专家总结吃蔬菜的4个关键数字，教你吃对蔬菜。

种类：每天达到5种以上。蔬菜的种类有上千种，挑选时应经常变换品种。《中国居民膳食指南（2016）》建议，每天至少吃5种以上蔬菜。上海交通大学医学院附属仁济医院营养师唐墨莲介绍，每种蔬菜特点都不一样：叶菜、十字花科蔬菜，如油菜、西兰花、各种甘蓝等，富含异硫氯酸盐等有益物质；蚕豆、豌豆、豇豆、豆角等风味独特，含丰富的氨基酸；菌藻类食物，如香菇、平菇等，维生素B2、铁、硒、钾等营养素含量都很高，海带、紫菜还富含碘。

数量：最好达到1斤。中国营养学会建议，成人每天蔬菜摄入量为300~500克。然而调查显示，我国城乡居民平均每天蔬菜摄入量为269.7克。除了数量和种类要达标，吃蔬菜还应兼顾颜色，深颜色菜，比如绿叶菜、胡萝卜等橙黄色蔬菜、紫甘蓝等紫色蔬菜应占一半以上。一般来说，这类蔬菜的β胡萝卜素、维生素 B2 和维生素 C 含量较浅色蔬菜（如白色的大白菜）高。值得一提的是，很多绿叶菜钙含量能达到100毫克/100克左右，与牛奶相当，甚至有的更高，比如芥菜、油菜苔钙含量分别为265毫克/100克、205毫克/100克，即便它们含有一些草酸，钙吸收率仍高于牛奶，应常吃。

处理：浸泡别超15分钟。在一些人眼中，蔬菜浸泡时间越长，去除农残的效果越好。然而，很多研究表明，长时间浸泡对去除农残并没好处。一般认为，浸泡10~15分钟，去除农残效果较好。这是因为浸泡时间过长，果蔬会重新将农药吸附进去，营养也会有一定损失。蔬菜可以遵循“冲洗—浸泡—冲洗”的清洗原则，浸泡时间别超过15分钟。对于黄瓜、茄子 、西葫芦等烹饪时不准备去皮的蔬菜，建议浸泡后在流水下搓洗一下。

提醒：4类菜吃时要注意。国家蔬菜工程技术研究中心研究员何洪巨提醒，以下几类菜如果吃法不当，不仅得不到营养，反而可能对身体不利：茴香、芹菜和茼蒿等钠含量高，烹调时要少放盐；扁豆、芦笋、紫菜、豆苗等嘌呤含量较高，痛风急性发作期要少吃；藕、荸荠、菱角、慈姑、山药等淀粉含量高，吃了要减少主食；苋菜、菠菜等草酸含量高，烹调前需要焯一下。