生活中，胖人常常担心自己患上脂肪肝。事实上，脂肪肝并不是胖子的专属，瘦人也可能得脂肪肝，甚至面临着转化为肝硬化的更大风险。

今年8月，澳大利亚威斯特米德医学研究所的科研人员在《肝病学杂志》发表文章称，患有脂肪肝的瘦患者其体内的胆汁酸和一种成纤维细胞生长因子（FGF19）含量更高，它们能增加能量消耗，使身体更适应过多热量摄入，让瘦型脂肪肝患者保持消瘦身材。但这种抗肥胖的特性并不能保护肝脏免受脂肪堆积的危害。如果不进行干预，脂肪肝会导致肝纤维化、肝硬化，直至发展为终末期肝病。

首都医科大学附属北京佑安医院脂肪肝中心和减重中心主任医师柳雅立对《生命时报》记者说，中华医学会肝脏病学分会定义的瘦型脂肪肝，是指体重指数（BMI）正常、身材偏瘦的人所罹患的脂肪肝， BMI正常的成年人中，约10%左右会得非酒精性脂肪肝。瘦人患脂肪肝通常在发病前突然出现体重增加、腰围明显增大的情况，并多伴有腹型肥胖。

临床认为，胖人患非酒精性脂肪肝的主要发病机制是胰岛素抵抗（机体对胰岛素的生理作用反应降低或敏感性降低），而瘦型脂肪肝的主要风险因素还包括短期碳水化合物（特别是软饮料摄入）、胆固醇摄入增加，体力活动减少，短期内体重增加、腰围增加、甘油三酯升高等。此外，相较于肥胖型脂肪肝，瘦型脂肪肝的遗传因素更重要，且与脂肪肝的严重程度相关。

蛋白营养不足是导致瘦人患脂肪肝的另一种成因。瘦型脂肪肝患者可能伴有某些慢性消化性疾病，使蛋白质供给偏低。当蛋白合成减少时，身体脂肪的分解和动用就会加速，大量脂肪酸从脂肪组织中释放进入肝脏，导致肝内的脂肪大量堆积，可能对肝脏造成损伤。

当脂肪堆积越来越多，就会导致肝细胞内环境不正常，诱发一系列炎症。慢性炎症会使得肝脏反复进行“炎症——修复”循环，如果长期得不到缓解，就会形成各种类型的胶原纤维，胶原纤维在肝脏大量堆积，使肝脏失去正常形态和功能，使组织坏死、变性，出现疤痕。当肝组织正常结构被破坏，出现以门静脉高压为主要症候群的其他症状时，就被称为肝硬化。

目前，尚无药物能有效治疗脂肪肝。要想防控其发展，改变生活方式最重要，必须科学减重，包括控制饮食、加强规律运动，杜绝吸烟、喝酒、熬夜、暴饮暴食等不良生活方式。值得一提的是，瘦型脂肪肝患者尽管有较高的代谢异常、心血管异常的发生风险，但改善生活方式等综合干预措施的效果比肥胖型脂肪肝患者要显著。对于瘦型脂肪肝患者，要警惕“不沾肉”的减肥误区。减重是减掉多余的脂肪，不是减少蛋白质。缺少蛋白质不仅不利于脂肪肝的缓解，还可能造成病情加重。因此，瘦人要补充足够优质的蛋白质，鸡蛋、牛奶、鸡肉、鱼肉、瘦肉都是不错的选择。▲