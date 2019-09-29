牵引，十天以上才有效

受访专家：中日友好医院骨科二部、脊柱上颈椎中心主任 谭明生 □龚 龙

牵引是骨科疗法中的一种，颈椎、腰椎以及四肢都可以通过牵引治疗相关疾病。作为一种“保守治疗”，牵引疗法被寄予厚望，更有很多理疗馆有牵引理疗的项目。那么，牵引到底能起多大的作用呢？

牵引是利用作用力与反作用力的原理，通过手法、器械或电动装置产生的外力，作用于人体脊柱或四肢关节，使组织发生一定的分离、关节周围软组织得到适当拉伸，从而达到治疗目的。

骨科牵引术可分为皮牵引术与骨牵引术，其中前者可以治疗腰椎、颈椎间盘突出症等。目前，临床针对椎间盘突出症常用的皮肤牵引技术有颈椎牵引和腰椎牵引。腰椎牵引主要可以使突出间盘回纳，减少对神经结构的压力，减轻神经水肿，松弛腰背部肌肉。颈椎牵引是颈椎病症状的主要缓解手段，主要能解除颈部肌肉痉挛、缓解疼痛症状、增大椎间隙和椎间孔。骨牵引一般适用于颈椎、下肢严重骨折，可以早期制动，达到镇痛等作用。

一般来说，颈椎病分为五大类型，分别为颈型、神经根型、脊髓型以及椎动脉型颈椎病、交感神经型颈椎病，适合颈椎牵引的通常仅适用于颈型和神经根型颈椎病。即便如此，也并不是这两种类型的颈椎病患者都可以放心大胆地做牵引，是否能做牵引需要由骨科医生来判定。此外，若患者年龄低于18岁、有严重心脑血管疾病、颈椎严重退行性改变、颈椎管骨性狭窄超过1/2、严重骨质疏松、牵引部分局部皮肤异常等，除非在专科医生指导下，否则也不宜做牵引治疗。

腰椎牵引也是如此，是否能够做牵引治疗，一定需要骨科医生来判定。通常，腰椎牵引只适用于轻中度的腰椎间盘突出，而对于重度的腰椎间盘突出（即脱出或游离型）或合并其他疾病者，进行牵引可能会加重病情。

有关牵引治疗，人们仍有很多误区。有的认为牵引的重量越重，效果越好。其实不然，不适当的重量及牵引时间容易导致颈椎的再一次损伤。常用的牵引重量差异很大，需根据患者体重决定。如果是皮肤牵引，牵引重量约是体重的2%~5%；如果是骨牵引，牵引重量约在体重的10%以上。每次牵引近结束时患者应有明显的颈部受牵伸感觉，并无其他不适。

最后，牵引的效果不会立竿见影。牵引治疗是以10~20天为一疗程，见效时间较慢，因此患者不能因为短时间无效就主动放弃，而要耐心坚持下去，才能获得症状缓解。如果牵引超过2~3个疗程仍不见效果，患者需要和医生商量是否中止牵引而选择其他治疗方案。(记者 高 阳)