血压控不好，脏器会报警

上海交通大学附属第六人民医院心血管内科副主任医师 陈 彬

在很多情况下，高血压对人体的影响就像“温水煮青蛙”，开始一段时间病人可能并未感到不适，但机体长期处于“高压”状态下，会慢慢给脏器带来损害。

心慌、胸闷，心脏在“诉苦”。如果高血压患者出现心慌、胸闷、胸痛、下肢水肿等症状，说明心脏已经出了问题。血压长期处于较高水平，会导致心脏扩大、心脏电活动紊乱，逐步引起心脏舒张、收缩功能减退。此时，患者会出现心悸、心律不齐，还可能因为冠状动脉粥样硬化、狭窄而出现活动后胸闷、胸痛等症状。因此，高血压患者出现上述症状，要尽早到医院做心电图、心脏彩超等检查，必要时还要做冠状动脉造影检查，明确有无血管狭窄、堵塞，避免发生严重后果。

眼皮肿、夜尿多，肾在“呼救”。高血压患者如果发现眼皮肿、夜尿增多，或血尿、泡沫尿，说明肾脏功能出了问题。肾脏是我们身体的“净化器”，其功能减退与长期高血压导致肾小球动脉硬化、肾脏滤过功能下降有关。此时，除了进一步控制血压外，要及时到医院做尿常规检查，了解有无尿蛋白，还要做肾脏彩超，看肾脏结构是否出现异常。

两臂压差大，动脉在“抱怨”。每个人的双上肢血压都略有不同，身体健康者差值可达5~10毫米汞柱，但高血压患者若出现两臂血压差很大，或走路时间长了下肢疼，休息后好转，说明上肢或下肢动脉已经硬化，甚至狭窄、闭塞。这与高血压长期控制不佳，合并外周动脉粥样硬化有关。此时，患者应尽快到医院做血管超声、增强CT、血管造影检查，明确堵塞部位，尽早采取相关治疗。

头晕、身体发麻，脑血管在“挣扎”。如果高血压患者突然出现头晕、视物模糊、上下肢运动障碍或麻木、言语不清等情况，说明脑供血出了问题，影响到大脑功能，发生了脑中风。这是由于血压长期过高，令脑血管堵塞或破裂所致。家属应立即拨打120，方便医生尽快给患者进行头颅CT检查，做好溶栓治疗或介入取栓治疗的准备。

为了避免病情恶化，高血压患者平时要严格控制血压，定期监测，家里最好准备一个电子血压计，随时测量；饮食要以清淡为主，每天食盐摄入量不超过6克；一定要戒烟限酒；可根据身体情况适当运动；保持心态平稳，不宜过喜或过悲。