血管病患者多运动更受益

受访专家：北京大学人民医院心血管内科主任医师 张海澄

得了心脏病后，家人和患者都会希望“静养”，觉得任何运动都是一种损耗，会加重病情。但日前，2019年欧洲心脏病学会大会公布的一项研究指出，心脏不好的人更要多运动。这项近45万人参与的研究首次发现，有心血管疾病的人比健康者更能从运动中获益。

韩国首尔大学研究人员发现，当运动量达到500MET-分钟/周，相当于每周中等强度运动150分钟或高强度运动75分钟时，患有心血管疾病的人和身体健康者的死亡风险分别降低了14%和7%。北京大学人民医院心血管内科主任医师张海澄表示：“除了急性心梗、急性心肌炎、急性心衰、不稳定心绞痛等危急重症，以及运动会诱发恶性心律失常的心血管疾病外，医学界一直鼓励心血管病患者适度运动。”但临床及日常生活中，常见到很多心血管疾病患者不敢运动、害怕运动。一方面，有些患者不清楚自己的病情处于什么状态，也不知道能不能运动，什么样的运动强度、方式和时间合适；另一方面，有些心脏病患者对运动有不少错误认识，尤其有过心梗或冠心病比较严重的患者，放了支架一年多，却连一些轻微的床上运动都不敢做，甚至不敢上班，也不敢骑自行车，顶多偶尔慢慢走一走，导致康复缓慢。实际上，患者应意识到运动的重要性，即使是危急重症患者，医生也会鼓励他们在床上适度活动手脚，从而预防静脉血栓形成。

张海澄表示，心血管疾病患者坚持运动的好处很多。首先，中老年患者久坐不动，很容易长下肢静脉血栓，血栓一旦脱落、栓塞肺动脉就很危险了。其次，运动可以调节控制心脏的自主神经，使血压、心率、心脏代谢等张弛有度；长期坚持运动，可改善血管弹性，促进毛细血管增生，增加一些侧枝循环的形成。再次，运动可改善心脏代谢，提高心肺功能。最后，经常运动，患者会感觉体力明显变好。

“运动不是一蹴而就的，需要持之以恒，并且根据患者病情和体能变化随时调整。”张海澄表示，心血管疾病患者毕竟和身体健康者不一样，一般建议每周至少运动5次，每次30分钟。运动频率应根据运动时间来定，原则是“短时高频，长时低频”。另外，心血管疾病患者运动应遵循4个原则。

1.先评估再运动。患者应在就诊时，请医生帮助评估病情，推荐适合的运动类型、时间和频率。有条件的患者可以参加医院的心血管疾病康复训练，在医生、护士指导下做一个科学、量化的评估，开具运动处方。没有条件的患者，也可以通过自测运动前后的脉搏和心率实现自我监控。心血管病患者运动时的最大心率应控制在170减去年龄的范围内。

2.循序渐进。心血管疾病患者运动要保证循序渐进，运动强度慢慢增加。每次运动前进行5~10分钟热身，待身体调整到最佳状态后保持运动10~20分钟（身体微微出汗为宜），最后要留出5~8分钟的恢复时间，让身体慢慢停下来。

3.根据病情选运动。例如，处于病情急性期的患者，医生一般会推荐低强度运动，如慢走、轻微的家务活等。待病情比较稳定或已经过了急性期、亚急性期，医生会根据患者病情、体力等情况，推荐一些中等强度运动，如快走、骑自行车、打太极拳等，患者还可根据自身情况逐步增加运动强度。若患者处于康复期，病情相对稳定的话，可以选择慢跑、快跑等更高强度的运动，但要量力而行。

4.不要逞强。建议患者运动前备好急救药品，一旦运动中出现胸痛、明显心慌或头晕等症状，要马上停止运动。同时，要到医院请医生观察是否病情发生了变化，并判断目前的运动项目、强度、频率和时间是否合适。(记者 张 健)