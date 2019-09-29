夫妻共同育儿假，关键在激发企业执行动力

“鼓励用人单位对符合法律、法规规定育有子女的夫妻，在子女零至三周岁期间，每年给予夫妻双方各十天共同育儿假”。据报道，《宁夏回族自治区妇女权益保障条例》将于今年11月1日起实施。其中鼓励探索实行夫妻共同育儿假的规定，在全国尚属首创。

“共同育儿假”的概念不算新鲜。去年6月实施的《江苏省妇女权益保障条例》就提出，鼓励用人单位在女方产假期间安排男方享受不少于5天的“共同育儿假”。但宁夏明显更进一步。一是，放假时长和对象，从江苏的男方“不少于5天”，扩大到“夫妻双方各十天”；二是放假范围，从江苏的“产假期间”，上升到“在子女零至三周岁期间的每年”。其做法跳出了传统产假范畴，确具首创意义。

而宁夏此举也是对国家政策的响应和落实。今年4月，国办出台《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，鼓励地方政府探索试行与婴幼儿照护服务配套衔接的育儿假、产休假；鼓励用人单位采取灵活安排工作时间等积极措施，为婴幼儿照护创造便利条件。

开创性地设立共同育儿假，即为具体举措之一，未来或将有更多地方跟进执行。这也让育儿夫妻们多了一个“喘息”机会，缓解了部分家长只能在公共假期带孩子出游的尴尬，更有利于缓解“丧偶式育儿”现象。

但众所周知，假期多寡，直接对应企业用工成本，如果只限于“政策请客，用人单位埋单”，并不利于激发企业的执行动力。就像此前，尽管多个省份出台了“独生子女护理假”，然而“不知道、不敢请、请不了”的现象突出。背后主要还是企业、政府、职工在放假成本方面未能形成合理的分担机制。而这就既需要借鉴国外的一些经验做法，从法律上给出更为详实的规定，也需要为企业搭配减税减负政策等。

当然，也鼓励有条件的企业积极响应、主动落实，毕竟，鼓励生育也是企业履行社会责任的重要组成部分。虽然从短期看，会增加用人成本，但长远看却有利于提升企业形象，提高员工积极性、增强企业凝聚力。

换言之，构建一套公平合理的假期成本分担机制，创造一个各方都积极参与的社会生育氛围，才能真正让包括共同育儿假在内的生育配套政策落地。

□任然（媒体人）