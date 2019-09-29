梦境遗忘跟黑色素聚集激素有关

你有没有做梦之后怎么也想不起来的经历？美日两国研究团队在动物试验中发现，大脑中一种控制食欲的激素可能还参与调节记忆，使梦境容易被遗忘，以防大脑信息过载。

发表在最新一期美国《科学》杂志上的这项研究显示，52.8%的可分泌“黑色素聚集激素”的小鼠下丘脑细胞会在“快速眼动睡眠”中被激活，黑色素聚集激素是一种参与调控食欲的分子。研究显示，小鼠清醒时，只有35%的下丘脑细胞被激活。研究人员利用基因工具激活或关闭小鼠大脑中分泌“黑色素聚集激素”的神经元，发现在快速眼动睡眠期，激活这种神经元会使小鼠记忆变差，反之记忆会得到改善。

据介绍，在快速眼动睡眠阶段，动物眼球会快速移动，身体肌肉放松，并伴随着做梦，但在醒来时会将多数梦境忘掉。美国斯坦福研究院神经科学中心主任托马斯·基尔达夫说，研究结果表明某一类神经元是否被激活控制着大脑能否记住梦中的信息。

研究发现，这类下丘脑细胞在学习和记忆功能中发挥作用，它们通过长长的轴突向海马体发送抑制性信号，而海马体是大脑的记忆中心。研究人员说，发现睡眠中的遗忘机制有望增进对创伤后应激障碍和阿尔茨海默病等与记忆有关疾病的理解。（据新华社）