卫健委介绍70年人民健康事业成就：人人享有基本医疗保健成为可能

人民网北京9月29日电 （记者崔元苑）近日，在庆祝中华人民共和国成立70周年活动第二场新闻发布会上，国家卫生健康委员会主任马晓伟表示，将进一步深化医改，通过稳步推进国家医学中心建设、实施县级医院能力提升工程、整合区域医疗机构资源、推动医保支付方式改革着力解决“看病难”。通过发展医疗保障体系、完善药品政策、加强医院管理着力解决“看病贵”。

新中国成立70年，全体人民人人享有基本医疗保健成为可能

马晓伟介绍说，新中国成立70年来，我国居民健康水平持续改善，人均预期寿命从35岁提高到77岁，婴儿死亡率由200‰下降到6.1‰，孕产妇死亡率由1500/10万下降到18.3/10万，主要健康指标优于中高收入国家的平均水平。用比较少的投入解决了全世界六分之一人口的看病就医问题，中国的医疗卫生事业走出了一条具有中国特色的道路。

突出表现在：医疗卫生网络不断健全，服务的可及性显著提高。“我国已经建立了覆盖城市农村的医疗预防保健三级网，使全体人民人人享有基本医疗保健成为可能。”马晓伟说，社会办医发展加快。2018年，民营医院床位占全国总床位超过26%。全国的医疗卫生机构的总数超过99万个，床位达到840万张。卫生健康系统人员总数达到了1231万人，每千人口医生数达到了2.59人，每千人口的护士数达到了2.94人，超过了中等收入国家的平均水平。

卫生投入不断提高，群众看病就医负担逐渐减轻。据介绍，2018年，我国卫生总费用占GDP比重达到6.6%。城乡居民基本医保财政补助和人均基本公共卫生服务经费补助标准不断提高，基本医保覆盖人口达到了13亿多，参保率稳定在95%。

“我们用比较短的时间，建立了世界上最大基本医疗保障网。个人卫生支出占卫生总费用的比重下降到28.6%，进入了一个本世纪最低的水平。”马晓伟指出。

坚持预防为主，主要疾病得到遏制。通过开展爱国卫生运动，城乡卫生环境明显改善；通过实行计划免疫制度，使疫苗可预防的传染病降低到非常低的水平；艾滋病、结核病、血吸虫病、乙肝这些重大疾病得到了控制；职业病和地方病的防治工作也取得了可喜成效，通过建立完整的卫生突发公共事件应急队伍和体系，成功地处置了非典、H7N9等重大突发疫情。

医疗服务能力持续提升，人民获得感不断增强。医疗新技术、新设备和新方法得到推广和应用，医疗服务供给逐步扩大，医疗服务质量持续改进提升。2018年，全国门急诊总量超过83亿人次，出院量超过2.5亿人次，全力开展健康扶贫，保障妇女、儿童、老年人、残疾人、贫困人口等重点人群的健康，不断提高卫生健康服务的公平性。

发挥中医药特色优势，推进传承创新。加强中医人才培养，评选表彰国医大师，推进中医的适宜技术，推动中医药在海外发展。

拓展卫生国际交流，参与全球健康治理。据统计，我国累计向71个国家派遣医疗队队员2.6万人次，诊疗患者2.8亿人次。加强同国际组织的合作，支持西非抗击埃博拉疫情，与国际组织、有关国家和地区签订并实施了160多个健康领域的合作协议。

马晓伟表示，下一步，将持续推进健康中国战略，推动医疗卫生服务高质量发展，更好地为人民健康服务。

新的历史时期，进一步深化医改，继续解决好群众“看病难”“看病贵”

解决“看病难”“看病贵”是卫生工作长期要解决的一个重大问题。“中国看病难，主要是找大医院专家难。”马晓伟指出，解决看病难，要从资源配置、从事业发展的角度来考虑。让各个省都能够解决本省的疑难重症治疗问题，而不是患者都到北上广。农民大部分的疾病也能解决在县域内，实现“小病不出村、大病不进城”。要构建大病在医院、小病在社区，康复还能回社区的整合型医疗服务体系。

马晓伟介绍说，为此，从推进国家医学中心的建设方面，最近中央深改委审议通过了区域医疗中心建设试点工作方案，国家卫健委也和四个省签订了省部共建区域医疗中心协议，使各地患者能够从北上广分流到各个省、各个区，减少跨区域就诊，推进区域分开。

从县级医院能力提升方面，2004年国家卫健委会同财政部推出了万名医生支援农村工程，推动三级甲等医院对口支援县医院。现在已经有500所县医院达到了三级医院的水平。下一步，到2020年还要推动500个县医院和500个县中医院达到三级医院的水平。

从整合区域医疗机构资源上，要加强基层建设，通过医联体、医共体，大医院带动小医院，县医院连接乡镇卫生院，使得县乡一体、乡村一体，让基层的医疗水平能够有所提高，医疗资源能够纵向流动，不同级别的医院，对应不同的功能定位。

从医保支付方式改革方面，通过差异性的支付方式引导患者分流。急性病在急病医院看，慢性病、康复期在其他医院看。在基层看病，报销要高一些；到上一级医院看病，报销就要少一些；出省看病，报销的更要少一些。

“通过以上措施推进分级诊疗，患者分流盘活好、利用好存量医疗资源。”马晓伟称，同时，从增量上来讲，医改一个很重要的方面就是开展住院医生规范化培训。提供均值化的医疗服务就是要提供均值化的医生。通过住院医生规范化培训，要从根本上解决在医学教育和培养方面，医生水平不平衡的问题。如果在区域内、区域间、城乡间，医院、医生的水平是接近的，那患者的流动现象就能够控制住。

“在解决‘看病贵’的问题上，主要是解决补偿和管理的问题。”马晓伟指出，主要通过发展国家医疗保障体系、完善药品政策、加强医院的管理来推进。

“我国医保低水平、广覆盖、可持续，发展得很快，覆盖得很快，但是保障能力有限，特别是对于抗大病风险、经济灾难性的疾病风险。”马晓伟称，一方面，国家医保要提高统筹级别和筹资水平。一方面要推进商业保险和补充保险的充分发展。

在完善药品政策方面，我国目前已经实施进口抗癌药零关税、17种抗癌药纳入医保、国家组织药品集中采购等等举措。马晓伟说，“4+7”集中招标、带量采购降低了交易成本，对于解决药价虚高问题，对我国医药产业的战略重组和良性竞争，会起到一个非常重要的推动作用，对我们加强医院管理、规范医疗行为、改进医德医风，也会起到非常重要的作用。

马晓伟指出，各级各类公立医院要积极使用中标药品，组织好药品的生产和配送，不要再出现“中标死”。现在从药品配送和使用的情况看，进展很好，老百姓能够享受到药品降价所取得的红利。

“在加强医院管理方面，国办最近印发了三级公立医院绩效考核工作的意见。我们抓好实施推动我国大医院从规模扩张型走向质量效益型，从粗放式经营走向集约化经营，从投资医院发展建设转向扩大分配，提高医院整体效能。”马晓伟说。