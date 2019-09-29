每天早上吃几片醋泡姜，是年近百岁的国医大师路志正保持了多年的习惯。养生之道，贵在后天，五谷养生，药食同用，这是《本草中国》第二季里关于生姜的剧情。一说到吃，大家的反响就不由得热烈起来。

吃对就是补

中医用药讲究对症，吃东西也讲究四气五味，并不是说一个东西好，就人人都适合、都去吃。甚至一样东西，即便是选对了，吃它的时间和方法也有讲究，这才是老祖宗的本意。

再回过来看国医大师路志正的养生习惯，首先是根据自己的体质特点才确定下来这个饮食习惯，可见不是人人都适合吃醋泡姜。其次，他又选择了用醋来浸泡姜片，这醋本身也是一味中药，不少中药饮片都会选择用醋来炮制，以发挥其活血止痛、温经散寒的功效，显然这又是根据国医大师路志正当前的身体状况来选择的。最后，他选择在早上食用，是应了民间那句“早吃姜，赛参汤”的说法。

古方重生姜

在古代的不少经典名方当中，生姜是占有绝对的重要地位。比如现今十分常用的旋覆代赭汤，很多人知道旋覆花、代赭石，却不知这张方子当中用量最大的药竟然是生姜。还有那张十分有名的泻心汤，变化出了五个方子，其中有一个生姜泻心汤，也是重用了生姜，因而能起到和胃消痞的作用。

张仲景《伤寒论》载有五个泻心汤方，三方皆用干姜、半夏、黄连、黄芩，两热两寒，豁痰清热。其中生姜泻心汤主治汗出表解，胃阳虚者不能敷布水饮，腹中雷鸣而下利。方中用生姜佐干姜和胃阳，以苦治热，以甘补虚，以辛散痞，为对证之剂也。

生姜妙用多

日常生活当中，用生姜来治病的方法很多。最常见的莫过于受凉后喝上一碗浓浓的姜汤，裹上厚厚的被子，睡一觉，出一身汗，也就好了。

然而，因为生姜不容易保存，大部分医馆、医院并不常备有这味药，所以如今在很多医生的处方当中也就根本看不到生姜。碰到这种情况，我常让病家自行煎药，煎煮时放几片生姜。我在临床中对于生姜的另一种用法，是让病人自己去把握加减。比如有人会将煎好的中药从冰箱中取出后，随便拿水一泡就喝，其实药并没有热透，喝下就会出现胃部隐痛、呕恶或大便溏泻的情况，此时我会让他们切两片薄薄的生姜，连同药汁再次煮沸，至温度能入口便喝下，往往即刻就能见效。这种情况服食膏方时也常发生，此法同样有效。

生姜亦可外用。张锡纯曾经将生姜汁制成药膏治疗肢体受凉疼痛或寒凝阻遏血脉、麻木不仁之寒痹证，效果很是不错，他将这张膏药命名为“姜胶膏”。鲜生姜自然汁500克，明亮水胶120克（可用黄明胶）。将二味熬成稀膏，摊于布上，贴患处，旬日一换。张氏认为，鲜生姜辛辣开通，热而能散，故能温暖肌肉，深透筋骨，以除其凝寒痼冷，而涣然若冰释也。用水胶者，借其黏滞之力，然后可熬之成膏也。

张氏用此膏屡获效验。有人因寝凉炕之上，其右腿外侧时常觉凉，且有时疼痛，曾用多方治之不效。后来用此膏贴之，二十日即获痊愈。又治一人，因常在水上捕鱼，为寒水所伤。自膝下被水浸处皆麻木，抓搔不知痛痒，渐觉行动乏力。张氏教以此方，用长条布摊药膏缠缚于腿上，其足趺、足底都用此膏贴敷，经数次换药，终获痊愈。

生姜汁为生姜捣汁入药，功同生姜，但姜汁辛散之力更强，开痰止呕之功更胜，便于临床应急服用，如呕逆食不下者冲服生姜汁则易于下咽，配竹沥冲服或鼻饲，治中风卒然昏厥等。名医朱丹溪、叶天士等将生姜汁用于治疗痰饮、吐泻、疼痛、痹证、吐血衄血等多种病证，扩展了生姜汁的应用范围。

其实现在外敷药中加用生姜已是十分常见的做法了，常见的三伏贴里就有生姜。我也自制过一些外用贴敷药，也会加入生姜汁，不仅能使药力更好地渗透皮肤，还不易霉变。

生姜皮亦入药，用来行水消肿，治疗水肿初起，小便不利。《太平惠民和剂局方》五皮散，生姜皮与五加皮、地骨皮、大腹皮、茯苓皮同用，治疗头面浮肿，四肢肿满，心腹膨胀，上气促急，腹胁如鼓，绕脐胀闷，有妨饮食，上攻下注，来去不定，举动喘乏。

巧用能解毒

生姜性温，因而可以散寒，这个道理其实一说开，大家马上都能理解，这和我们烧鱼虾的时候总喜欢放几片生姜的道理其实是一样的，不仅是为了去除腥气，更是为了解鱼蟹之毒，散海鲜之寒。

生姜不仅能解食物之毒，还能解药物之毒。宋代洪迈《夷坚志》记载，南北朝北齐医家徐文伯自幼师从其父，医术精湛，被宋明帝称为天下第一名医。宋明帝登基六年（公元470年）春，明帝喉中长了个疮，疼痛不已，脓血不止，到后来，连水都咽不下去了。朝臣经过商议，决定请徐文伯来医治。经过望闻问切后，徐嘱使臣速送生姜３斤（1500克），告诉宋明帝：“您每天吃3次生姜，每次吃5两（16两为1斤，5两约150克）”使臣忙用清水洗净生姜，用刀切成小片，明帝强咽生姜。生姜又辣又硬，搞得嗓子眼钻心地痛。明帝责怪徐文伯说：“你是想置朕于死地还是存心想看朕的笑话？”徐文伯说：“冤枉之极，末医岂敢和皇帝开玩笑？明帝吃完1000克生姜，喉中脓血越来越少，当1500克生姜吃完，喉疾竟然全好，吃饭食无碍了。”

生姜为什么有这般神效？徐文伯解释道：“皇帝平时十分喜爱进食竹鸡（一种鸟，生活在江南丛林之中），而竹鸡最喜欢吃半夏，生半夏是有毒中药。这种鸡身上有半夏之毒，陛下吃下去，那半夏之毒必然留在食道、咽喉。服生姜正是解半夏之毒。”宋明帝听后甚喜，将祖传的鸳鸯剑赐给了徐文伯。（施仁潮）