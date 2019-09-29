曾经有一位老年患者，退休后的晚年生活还算惬意，每天接送孙女上学是她的重要任务。一个雨天，她刚出小区，没注意到脚下一块缺失的台阶，脚下一滑摔倒在地，到医院确诊为股骨颈骨折。手术后，出院养病期间，又并发了脑梗死，生活起居需要由他人照料。在现实生活中，老年人跌倒的事件屡见不鲜，但摔倒了该怎么办呢？

跌倒时采取什么姿势？

老年人万一摔倒，要最大程度自我保护，将伤害降到最低。可以双手撑地，缓冲摔倒力度，这样给老人造成的伤害以及后续治疗的难度要小许多。因为用手撑地，往往损伤的是腕关节，顶多导致尺骨远端或桡骨远端骨折。这种手臂骨折在护理上不需要卧床，而且康复训练也容易做，更不会发生致命的并发症。

老人跌倒了是否要“扶”？

老年人一旦发生跌倒，周围的人不要急于将其扶起，要分情况进行处理。老人多有骨质疏松，跌倒后极有可能已造成了骨折。因脑出血或蛛网膜下腔出血而跌倒的老年人，盲目地扶起老人，还可能会导致病情的加重。如果老年人意识清楚，要认真询问，仔细检查肢体是否有活动障碍，依次检查颈部、躯干、四肢，确定能够搬动时再安排合适的体位。

摔伤后切不可麻痹大意，部分老年人对疼痛不敏感，应注意摔伤后疼痛、瘀血、肿胀程度，及时就医，避免出现严重问题。根据情况将老年人扶起或立即拨打急救电话。如果老年人意识不清，无相关专业知识，不要随便搬动，以免加重病情，应立即拨打急救电话。

老年人应如何预防跌倒？

预防老年人摔倒，首先要增强防跌倒意识，多学习防跌倒的知识和技能。要做到对自己的身体状态有所了解，接受生理上发生的各种变化。

积极参加力所能及的锻炼。增加肌肉力量、柔韧性、协调性、平衡能力、步态稳定性和灵活性。

移走可能影响老人活动的障碍物；改善家中的照明，夜间使用夜灯等照明设备；将常用的物品放在老年人方便取用的高度和地方；不要将杂物放在经常行走的通道上。卫生间的地面应防滑，并保持干燥；充分熟悉自己生活的环境。避免走过陡的楼梯或台阶，上下楼梯、如厕时尽可能使用扶手；转身、转头时动作一定要慢；放慢起身、下床的速度，避免睡前饮水过多；鞋子要合适，尽量选择有防滑功能的鞋。

合理用药。按医嘱正确服药，不要随意乱用药，更要避免同时服用多种药物，了解药物的副作用，注意用药后的反应，用药后动作宜缓慢，以预防跌倒的发生。

选择适当的辅助工具，使用合适长度、顶部面积较大的拐杖。将拐杖、助行器及经常使用的物件等放在触手可及的位置。

积极防治骨质疏松。要均衡饮食，适当补充维生素D和钙剂。

保持良好心态和愉快心情，积极控制自己的情绪，避免太大的情绪波动。

冬季雨雪天气减少外出，外出尽量有家属陪同，做好防护工作。（李均雁）