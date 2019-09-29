每天陪伴我们的枕头 你用对了吗？

大家睡觉时都会用到枕头，看似不起眼，但却关乎颈部健康和睡眠质量方面。在日常的生活中，该怎样使用枕头才能让睡眠更健康呢？

枕头“科学”与否，重点在于两方面，一个是枕头的材质，另一个是使用枕头的方法。在选择枕头的材质上有三方面的要求，一是要有透气性，二是要具备可塑性，三是要有舒适性。综合这三点，荞麦皮是首选材料。

荞麦皮，我们并不陌生，小颗粒样，呈菱形，坚而不硬，这些特点使得堆积在一起的荞麦皮具有了柔顺舒适性。适量荞麦皮填充枕套内，利用枕套的约束力，这样枕头就具备了可塑性，荞麦皮之间的自然间隙则带来了很好的透气性。荞麦皮的这些特点，使其成为制作枕头的首选材料。在我国很多地区，荞麦皮枕头自古沿袭，现代医疗机构也在使用荞麦皮枕头和床垫作为辅助医疗设备，可见，荞麦皮作为首选材料，有充足的实践和理论基础。

另外，《本草纲目》记载：“荞麦壳可明目，清热解凉，促进睡眠”；《中药典》亦记载：“荞麦壳有清脑，明目之功效，对失眠、多梦、头晕、耳鸣等疾具有良好效果”；现代研究显示，荞麦壳含有大量的芸香苷甙，具有维生素的活性。100%荞麦壳可预防毛细血管脆弱所诱发的出血症，尤其对偏头疼、颈椎病、失眠患者效果更佳,夏凉冬暖、透气安神、可解除疲劳。可见，应用荞麦皮做枕头，即可提供健康的舒适性，亦可养身保健，二者相得益彰。

那么，在了解对枕头的选材之后，枕头如何使用也就成为了关键的问题。下面我们来了解几点使用技巧：

1. 首先，侧卧位时，枕头的高度需要与肩膀的宽度相等，侧卧停当后，脊柱要保持成一条“直线”，颈椎不要有侧弯倾向。

2. 其次，仰卧位时，将枕头置于颈椎与后脑勺连接处的凹窝处，保证头部向后仰5°角-10°角时枕头的高度为合适。

3. 最后要注意的是，每个人都有以仰卧或侧卧为主睡眠的习惯，枕头的使用以此习惯为准即可，不必考虑眠间翻身等问题。

本文由中国中医科学院广安门医院骨科主任医师谢利民进行科学性把关。