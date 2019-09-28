9月27日，党建与现代医院管理暨中医药康复学术论坛在广东廉江召开。论坛由广东省基层医药学会县区医院分会与广东省基层医药学会中西医结合老年医学专业委员会主办，廉江市人民医院承办。

据介绍，论坛设一个主会场和四个专题分会场，主会场邀请广东省人民医院党委书记耿庆山，广东省中医院党委书记翟理祥，广东省卫生健康思想政治工作研究会常务副会长亓玉台等嘉宾围绕医院党建、医改政策进行解读及医院前沿理念分享。四个分会场分别是党建研讨、现代医院管理研讨、中医药康复学术研讨、现代急救120体系建设研讨四场主题专场。

廉江市委书记林海武在会议发言时表示，廉江市一直重视卫生健康工作，全力推进市人民医院创建三甲，迁建市中医、妇幼保健院，升级改造廉江市第四人民医院、廉江市第五人民医院，规范村级卫生站建设，为实现高水平全民健康打下了良好基础。

“感谢各位嘉宾为廉江市医疗卫生事业建言献策，促进医疗资源下沉基层，提升医疗卫生综合能力，给人民群众就医创造有利条件，这是我市医疗卫生健康行业发展的一大机遇。” 林海武说。

针对基层医院的党建工作，廉江市人民医院党委书记、院长杨柳明介绍说，廉江医院强化“堡垒”意识，创新党建引领，形成了“磁吸效应”；实施“堡垒”工程，推动党医融合，把支部建在科室，形成了“动车效应”；完善“堡垒”内涵，筑牢党建阵地，形成了品牌效应；强化“堡垒”外延，决胜健康脱贫，形成了众人效应。

据介绍，廉江市人民医院是广东卫生健康系统 “四有”工程建设试点单位。按照省卫生健康系统精神文明建设工作会要求，紧紧围绕卫生健康中心工作，开展“思想建党 文化建院”主题活动，打造红色“堡垒”工程，将医院建设成为党建有品牌、班子有作为、支部有方法、单位有典型的“四有”百姓医院。

参会嘉宾还到廉江市人民医院院史馆、党建展厅、中医馆、康复科、急诊科参观，进一步交流讨论。论坛组织了“为生命站岗”舞台情景剧晚会，展现了医务人员牢记初心和使命的工作奉献精神。