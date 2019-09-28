百济神州广州生物药生产基地一期项目竣工

近日，百济神州广州生物药生产基地（以下简称“广州基地”）一期项目正式竣工。基地总投资预计超过23亿元人民币，占地面积10万平方米。

百济神州董事长、创始人兼首席执行官欧雷强先生表示，百济神州着力打造从研发、生产到商业化的完整产业价值链，以大手笔构筑引领世界的强大实力。

百济神州创始人兼科学顾问委员会主席王晓东博士介绍，过去的九年里，我们从一个实验台开始，从一个移液管开始，一步一步走到了今天。

百济神州高级副总裁、生物药生产负责人刘建博士指出，广州基地遵循高质量、高速度、高科技的建设原则，建厂之后已经实现了270万安全工时，同时符合中国、美国、欧盟GMP标准。

当前，中国制造业规模已经是世界第一，但仍需在产业链上不断由中低端迈向中高端。特别是在生物制药工艺上，中国生物制药工艺基础相对薄弱，在创新药 “中国研发”蓬勃发展的基础上，中国制造业是否跟得上，决定了创新能否转化为产业竞争力，甚至全球领导力。

“生物药生产本身工艺复杂，生物制剂结构一般几百倍于化学药，生物药的稳定质量产出，取决于严密的过程管理（Quality by Process）、高水平的生产设施、生产工艺和人才的丰富经验。”百济神州高级副总裁、生物药生产负责人刘建介绍，广州基地一期全部采用2000升的单罐，对标国际先进标准，具备保证生产质量稳定性的能力；同时，广州基地也注重工艺研发和专利创新，加之基地的人才优势，广州基地有潜力、有能力进一步提升生产效率，超越国际经验和标准。