“1元钱看病”与“23万元年薪” 广州市花都区深化基层医改的探索

基层医改是织密筑牢城乡居民基本医疗卫生服务健康保障网的关键。不久前，记者在广东省广州市花都区采访时，听到了这么两个故事：

一个是“一元钱看病”。2010年起，在花都区所有的村卫生站，户籍村民看病只收一元钱挂号费，若需注射则另交一元钱注射费，药品及诊疗费全免，村民足不出村即可免费诊治一般常见病、多发病。

一个是“23万元年薪”。其实准确说应该是23.6万元年薪，这是2018年花都区镇村医务人员年薪的平均数，与当地同级层面相比属于中等偏上水平。

那么，这两个数字是如何实现的呢？概括起来就是“软硬兼施抓两头”，既抓镇村医疗卫生机构的建设，也抓相应服务能力的提高；既让农民得到医改的实惠，也让医务人员能从中受益，从而更加热心于卫生医疗服务。

村民觉着方便 医生待着踏实

在花都区花山镇卫生院，院长凌济忠告诉记者，卫生院目前设有急诊、儿科、五官、中医、预防保健等10个专科门诊，住院部设有内科、外科、妇产科及中医康复科等4个科室，年门诊量达26万人次，年收治住院患者4000人次。

为了提升服务能力，卫生院现在还开设了心内科、骨科、妇产科3个名医工作室。同时还开设了中医康复联合病房，主要为高血压、糖尿病、中风、关节术后康复、长期卧床病患等提供服务。

在中医康复联合病房，66岁的村民王金英正在进行康复治疗。王金英是今年3月份中风的，在进行西医治疗后，现在来到镇卫生院做后期康复治疗。虽然目前王金英说话能力还没有恢复，但感知能力和辨识能力都有提高。“后期康复需要来好几次，镇卫生院就有这个能力，真是太方便了！”她的老伴罗先生说。

中医康复联合病房主任徐信仪告诉记者，联合病房于2018年10月份正式开业，到现在已经康复治疗1万余人次，住院收治1300余人次。现在卫生院医疗能力提升了，大家的收入也高了，待着都觉得踏实。

财政兜底严一点 绩效考核活一点

2017年，人社部印发了《关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》，为合理确定医院薪酬水平，提出了“两个允许”的概念：允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励。

广东在落实“两个允许”中形成了自己的特色，即“一类财政供给、二类绩效管理”，简单说，就是财政兜底严一点，绩效考核活一点，以调动基层医务人员的积极性。

广东省卫健委主任段宇飞告诉记者，2017年，花都区出台了卫生经费补偿和管理办法，明确自2018年起，基层医疗机构不再执行“收支两条线”的补偿方式，设立收支差补助，实行一类财政供给、二类绩效管理，落实“两个允许”，解决基层活力不足的问题。2018年，基层业务量和占比大幅提高，实现收支结余2226万元，其中60%用于增发医务人员绩效，40%用于医疗机构发展。

医务人员的收入提高了，医疗机构的服务能力也提升了，以花山镇卫生院为例，2019年1月至6月，卫生院门诊量达13.4万人次，同比增长10.34%；住院2799人次，同比增长32.69%；业务总收入同比增长36.36%。

乡村医生入编 人才队伍壮大

乡村医生入编是花都区基层医改取得突破的另一个重要因素。2012年，花都区率先单独核定了303个乡村医生编制，纳入公益一类保障范围。2018年，花都区又将乡村医生编制全部并入镇卫生院编制管理，统一由区向社会公开招聘，区招镇管村用。

邱华就是这样成为花山镇儒林村卫生站站长的。她1999年毕业于广西医科大学临床医学专业，2013年通过招聘考试成为花山镇卫生院的一名在编医生，现被聘为花山镇卫生院主治医师、儒林村卫生站站长。

邱华告诉记者，从2013年开始，花山镇卫生院将40%的公共卫生服务工作及经费下沉到卫生站，包括建立居民健康档案、健康宣教、妇女保健、儿童保健、计划免疫、肿瘤死因随访、精神障碍病人管理和慢性病病人管理等。目前，儒林村卫生站管理高血压患者280人、Ⅱ型糖尿病患者100人。邱华说，自己的年收入现在达到25万元，感觉很满意，工作也很有劲头！

花都区区长叶志良介绍，近年来，花都区通过建机制、稳队伍、增活力，开创了人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、医疗机构得发展、党和政府树形象的良好局面。党的十八大以来，花都区医疗投入每年增长率为28%，2018年达到12.2亿元，为卫生健康事业发展提供了强有力的财政支撑。近几年来，医疗卫生工作的群众满意度保持较高水平，区内就诊率达到90%。