当前，在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国新冠肺炎疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。按照统筹推进疫情防控和教育改革发展重点工作的部署，结合疫情期间最新工作进展，需要进一步研究和思考新时代全国学校卫生与健康教育工作“干什么”“怎么干”“干成什么”等系列重大问题。

2020年全国学校卫生与健康教育工作要全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻落实全国教育大会精神，推动近3亿师生牢固树立健康第一的教育理念，以维护广大师生生命安全和身体健康为统领，以“师生健康中国健康”为主题，以改革创新为动力，以奋发有为为状态，以强化引领为示范，以落地生效为标尺，切实围绕实施健康中国战略、加快健康中国建设、推进健康中国行动的战略主题，落实中小学健康促进行动各项任务，展现新时代全国教育系统学校卫生与健康教育工作者的风采和面貌。

把准总体战略定位。新时代全国学校卫生与健康教育工作，是中国特色社会主义事业的重要组成部分，是中国特色社会主义教育事业的重要组成部分，是实施健康中国战略、推进健康中国建设、实施健康中国行动、深化卫生健康事业改革发展的重要战略支撑，具有教育属性，也具有卫生属性，首先是教育属性。新时代学校卫生与健康教育工作是教育中的卫生与健康教育工作，具有自身特性、特质、特点，有其特有的形式和独特的优势，集中体现在教育系统和学校的资源条件和组织、学科、专业、人才等多方面优势上，重点是以教育的手段、育人的方法开展预防性教育。

展示奋发有为的精神状态。抓好新时代学校卫生与健康教育工作，必须具有改革创新的精神状态，求新、求变、谋长远。要深入基层和一线调研，切实把工作高高举过头顶、时刻扛在肩上、紧紧抓在手里、牢牢记在心中，以时不我待的紧迫感、当仁不让的责任感、功成必定有我的使命感，强化时代担当和历史担当，高站位谋划，高起点推动，精准化实施，精细化推进，科学化宣传，理论化总结。在写好新时代学校卫生与健康教育工作的“奋进之笔”和伟大洪流中，书写人生新篇章，达至人生新高度。

发挥示范引领带动作用。当前形势下，全国学校卫生与健康教育工作之于中国特色社会主义教育事业，不可或缺，愈加重要，绝对是一条不容忽视的战线，绝对是一项必须更加重视起来的重要工作。各级教育部门学校卫生与健康教育工作负责人，要时刻牢记初心和使命，切实提高履职尽责能力，不仅要在具体事务性工作中埋头拉车和苦干，还要学会抬头看路，自觉学习党的创新理论成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用理论指导工作，自觉增强深入基层和一线的“脚力”、善于观察和分析的“眼力”、勤于思考和研究的“脑力”、善于总结和凝练的“笔力”，激发接续奋斗的力量，做到坐下来能写、站起来能讲、关键时候能顶得上。

唱响师生健康中国健康时代强音。自2018年起，教育部部署开展“师生健康中国健康”主题健康教育活动，明确国家、各级教育部门、各级各类学校等开展主题健康教育的职责和任务，在全国校园和全国唱响“师生健康中国健康”的响亮口号和时代强音，用“师生健康中国健康”把新时代学校卫生与健康教育工作一根绳子串起来、一揽子统起来、一个框子框进来。将持续在全国校园深入开展“师生健康中国健康”主题健康教育，着力打造这一教育系统主题健康教育的“金字招牌”。

聚焦三大任务深耕实做。做好新时代学校卫生与健康教育工作，要抓重点、抓主要矛盾。从当前看，有三大重点任务需要加紧推进。一是综合防控儿童青少年近视。这是推进新时代学校卫生与健康教育工作的一个重要突破口。当前和下一阶段，要切实发挥好综合防控儿童青少年近视在推进新时代学校卫生与健康教育工作的“龙头”作用，切实从完善组织领导体制机制、加大资源条件保障力度、发挥示范引领带动作用、加强评价考核激励等方面，用力、用劲、用心、用情，把“龙头”抬起来，带动工作整体提质增效，实现高质量发展，切实提高新时代学校卫生与健康教育工作治理体系和治理能力现代化水平。二是公共卫生安全教育。公共卫生安全教育的任务，是在各类学校和全社会普及公共卫生预防和应对知识。中小学校是公共卫生安全教育的重点。要培养学生的公共卫生安全意识和责任感，启发学生正确处理个人与他人的关系、社会与自然的关系，最大限度预防公共卫生问题发生。此次新冠肺炎疫情暴露了我国公共卫生和公共卫生安全教育方面的很多隐患和不足，警示我们必须加强学校公共卫生安全教育。近年来，全球范围公共卫生安全问题频发，风险极大，极易酿成世界性问题。必须在全社会特别是学校加强公共卫生安全教育，树立良好的生态观念，形成和谐的生态系统，养成健康文明的生活方式，维护公共卫生安全，保护人类健康安全。三是教育系统应急管理。教育系统应急管理是教育系统为应对突发公共事件进行的预防工作和应对措施，包括制定应急管理规划、建设应急管理制度、防范突发公共事件、加强应对能力建设等。教育系统应急管理，是国家应急管理系统的重要组成部分，是关系广大师生生命安全和教育事业稳步发展的一件大事。经过此次疫情，教育系统应急管理将进一步加强和改进，切实补漏洞、补短板、强弱项、提质量。

抓紧优化政策制度体系。政策制度体系事关长远。抓好政策制度体系建设，是推进新时代学校卫生与健康教育工作的根本。当前和下一阶段，要抓紧研制出台《关于加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》，抓紧修订《学校卫生工作条例》和《中小学健康教育指导纲要》，优化顶层设计，明晰战略路径、重点任务和保障条件。

用活部门联动机制。强化与卫生健康、市场监管等相关部门的协同联动机制，切实用好教育系统外部资源，带动相关方面支持和参与新时代学校卫生与健康教育工作，形成共同推进、共同促进的强大合力。

建设好校医骨干队伍。建设好校医队伍，发挥好其在新时代学校卫生与健康教育工作中的骨干作用。要会同卫生健康、人力资源社会保障等有关部门，重点研究校医职称评聘特别是晋升高级职称相关配套政策，进一步完善政策和措施，把中小学专职校医和保健人员、高校校医队伍建设工作抓起来、抓到位。

发挥好关键支撑机构作用。敬畏和尊重历史。切实发挥好各地中小学卫生保健机构在加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作中的基础保障和关键支撑作用，推动地方党委和政府切实加大投入和资源条件保障力度，建设好区域性中小学卫生保健机构。搭建平台，推动全国中小学卫生保健机构加强工作交流，既开阔思路做好工作，也为加强和改进工作积极出谋献策。

理清源流重著史。忠实记录全国学校卫生与健康教育工作的发展脉络、历史性成就和根本性变革，是一项极端重要的任务，是历史性使命。认真梳理新中国成立以来学校卫生与健康教育工作大事，认真梳理党的十八大以来学校卫生与健康教育工作的重点工作和重要历史文献，编辑出版专题报告。以此，追寻新时代学校卫生与健康教育工作的“源”与“流”，盛世之下重著史，以史为鉴，以史增智，以史导航。

抓紧抓好新时代学校卫生与健康教育工作，是党中央、国务院的重大部署，是全国近3亿师生的期盼。重任在肩，责任重大，前途光明，任重道远。宜静下心来谋长远，谋大事，抓大项，善布局，一定能够大有作为，也一定会大有作为。

（作者单位：教育部体育卫生与艺术教育司）