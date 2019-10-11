天津居民期望寿命超81岁
陈婷
日前，天津市卫生健康委举办的2018年度居民健康状况报告新闻发布会介绍，2018年，该市户籍居民期望寿命为81.69岁，较2010年的80.27岁提高1.42岁。天津市户籍居民的期望寿命已经连续8年超过81岁，达发达国家（地区）水平。
天津市卫生健康委副主任张富霞介绍，2018年，该市卫生健康部门坚持新时期卫生与健康工作方针，推动落实重大疾病防治规划，构建大疾控体系，广泛开展健康教育；推进慢性病综合防控工作，抓好示范区建设和全民健康生活方式行动，做好大肠癌筛查等惠民项目，发挥中医治未病作用；完善服务网络，以胸痛中心、卒中中心建设为促进，提升诊疗水平；以家庭医生签约为举措，提升基层健康服务管理能力。天津市疾病预防控制中心主任顾清表示，自2013年开始，天津市居民急性心肌梗死的死亡率出现下降趋势，慢性病过早死亡概率从1999年的20%下降到2018年的12%。
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