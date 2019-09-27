第四届中国医药创新与投资大会在苏州召开 搭建国际对话交流平台

9月21日，第四届医药创新与投资大会（以下简称“大会”）在苏州工业园区召开。大会旨在推动国内外社会资本与医药创新结合，提高我国医药产业创新能力，深入解读中国医药创新和投融资政策，充分展示国内外医药创新成果和投资最新动向，为国内外医药创新项目、企业、投资人和资本搭建更加广泛、权威、多元的高端合作交流平台，同时也为业界专家学者提供畅所欲言，深度交流的机会。

据了解，本次大会围绕新版《药品管理法》对我国未来医药创新影响、全球医药创新发展趋势、全球创新融资平台未来发展趋势，展开高层交流和对话。来自国内外医药创新企业、研究院所及投资等领域700余家机构、3000余位行业人士参与大会。

全国人民代表大会教育科学文化卫生委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦致辞

全国人民代表大会教育科学文化卫生委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦在致辞中表示，医药产业关系全民健康，也是国家重点支持的新兴战略产业，今年全国人大常委会审议通过了《疫苗管理法》、新版《药品管理法》；全国人大常委会还将进一步审议《基本医疗卫生与健康促进法》，与此同时已经启动了医师法的修订工作。审议通过并正在修订多部医药卫生领域法律，工作力度之大、步伐之快、标准之高，前所未有。通过上述法律的实施，我国医疗健康法律体系将更加完善，必将推动我国医药卫生事业迈上新台阶。

苏州市人民政府副市长陆春云致辞

苏州市人民政府副市长陆春云介绍了近年来苏州全力支持生物医药产业发展取得的成绩。2018年底全市生物医药类企业超过3000家，产值突破了1000亿元，涌现了一批优秀的创新企业和创新成果，形成了以苏州工业园区生物医药产业为核心的生物医药产业体系。

国家药品监督管理局政策法规司司长刘沛主题演讲

国家药品监督管理局政策法规司司长刘沛作题为“新《药品管理法》对未来医药创新的影响”的演讲。他深度阐释了新《药品管理法》修订完善的五个方面：一是监管思路更加清晰。通过科学定义药品及分类，促进科学审评审批、规范临床试验管理、持续监测评价，同时强化对生产主体、生产环节和生产行为等药品全生命周期的过程严管和风险严控。二是明确鼓励创新。通过明确鼓励药品研发生产方向，重点支持以临床价值为导向、对人体疾病具有明确疗效的药物创新，同时优化临床试验管理。创新审评机制，实施关联及优先审评审批，并建立附条件审批的制度。三是明确和细化制度。对药品研发环节的临床试验，生产环节的药品标准质量问题、过程变更等进行制度细化，并对药品上市许可持有人（MAH）、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构建立药品追溯制度。确定建立国家药品储备制度、基本药物制度、短缺药品清单制度，建立药品供求监测体系，以保障药品的生产和供应。四是实行药品上市许可持有人（MAH）主体责任，明确药品上市许可持有人（MAH）是药品全生命周期承担相应责任的主体。五是加大处罚，按照药品功效更加明确和科学来重新界定假药劣药范围，对生产销售假药、劣药的违法行为加大处罚力度、处罚到人，确保对违法行为打击更加精准有力。

刘沛指出，随着药品监管改革措施的不断出台，新药审批上市的提速，极大促进了我国新药研发热情与投入。虽然药品监管改革与产业发展取得了很大成绩，但与人民日益增长的美好生活需要相比，依然存在发展不平衡不充分的矛盾。我们必须加快创新与核心技术研发，在修改专利法的同时，研究实施专利链接、专利期限补偿制度并加强数据保护制度；为满足公众用药需求，坚持问题导向，有针对性地对法律进行完善。

会上，对新版《药品管理法》实施对我国医药行业发展的影响进行探讨。中国药促会会长宋瑞霖与刘沛等专家均表示，新《药品管理法》体现了我国药品监管与国际接轨，为医药创新提供了法律保障，将极大提高药品研发和生产效率。医药行业应抓住发展机遇，以开放性和国际化视野，加快提升我国自主创新研发能力。同时积极开展药品管理法实施条例、药品注册管理办法及相关配套文件的制修订，保证《药品管理法》的贯彻落实。

摩根大通医疗健康投资银行董事总经理John Whittaker在主题演讲中认为，医疗支出是全球各国支出增长率最快的，生物技术及药品开发都是资本密集行业，获取充足的资本是确保这些公司成功的关键所在。中长期看，中国的医疗健康支出会不断增长，而创新性疗法的出现是推动中国医疗产业发展重要的因素，投资中国医疗健康市场，创新是一个很好的机遇。

香港交易所集团行政总裁李小加在主题演讲中表示，现在的大数据面临4个难题需要解决，一是数据的标准，尤其医疗数据的标准；二是数据的确权，即数据到底是谁的？谁能用？怎么用？三是数据的保护，隐私的保护，竞争的保护；四是数据的价格，怎么定价，数据是什么东西，怎么卖，怎么买，怎么能够形成价格的转让。要解决这四个难题似乎是一个远在天边的梦想。如果能够找到一种技术手段，对数据加密，在保护数据隐私的基础上，数据不被拿走、不被盗窃，还能够重复、多方有偿使用，实现数据在共享状态下的保护，就可以实现数据的经济价值。第二个问题是数据要有非常精准的计量单位，有了计量单位的数据在使用者和拥有者之间，就有一个询价和价格发现的一个过程，数据就可能产生价格。以上两个技术难题一旦解决，就会刺激标准的设定，就会有钱进入到数据收集行业；行业大规模数据化，会给政府、监管者以确权依据，数据本身就有可能变成一个新的资产类别，能够进行交易，使得有数据的人愿意拿出来，敢于拿出来，有经济上的动力拿出来。中国就有可能由于医疗数据的早期积累和使用，通过立法和监管技术手段，最早产生世界上最大规模的AI医生。届时中国的药物研发速度会加快，精准医疗方面会超车，政府及相关部门能够使用医疗大数据，科学满足不断增长的医疗需要并控制费用。中国在大医疗、大健康、大数据领域就有可能迅速超越全球，因为中国有最大规模、最全类别的数据，而且有最有效的数据集聚方式和能力。

会议现场，中国药促会会长宋瑞霖和苏州工业园区管委会主任丁立新代表中国药促会与苏州工业园区签订了十年战略合作协议，继续为推动我国医药产业的创新转型共同努力。