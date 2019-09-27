赵兴胜：扩大“心健康”行动成果 构筑内蒙古“心防线”

自7月19日心健康公益行动内蒙古站启动以来，已在当地多个地区开展了心血管疾病防治及教育培训工作，并取得阶段性进展。近日，内蒙古自治区人民医院副院长、心脏中心主任、内蒙古医学会心血管病分会主任委员赵兴胜在接受采访时表示，内蒙古地域辽阔，再加上居民生活饮食习惯及环境等因素，心血管疾病的防控难度相对较大，地区内基层医院针对心血管疾病的救治能力水平亟需得到提升，随着心健康公益行动在内蒙古地区的广泛开展，内蒙古开展了相应的溶栓治疗规范化培训、PCI（冠心病介入治疗）培训、心肌梗死救治培训等活动，推动优质医疗资源下沉，提升基层心血管疾病防治水平，不断扩大老百姓的受益面。

结合地域特色，提升心血管病防控能力

内蒙古地域辽阔，再加上居民生活饮食习惯及环境等因素，心血管疾病的防控难度相对较大，地区内基层医院针对心血管疾病的救治能力水平亟需得到提升。赵兴胜认为，当前内蒙古地区在心血管疾病防控方面主要存在几个突出问题：一是内蒙古地区面积大，人口少，基层急救诊治能力仍存在短板，导致患者在转运过程中需要花费大量时间；二是医疗人才短缺，医院在硬件设施上已经得到了极大的改善，但是在人才技术培训、人才储备方面仍存在不足；三是居民健康意识较为薄弱，获取疾病知识的途径较少，辨别虚假健康谣言的能力有待提高。

随着心健康公益行动在内蒙古地区的广泛开展，对于上述问题也采取了一系列的针对措施。赵兴胜讲道，心健康公益行动已在乌兰察布市、赤峰市、通辽市顺利启动，近期还计划启动巴彦淖尔市和乌海市等地的心健康公益项目。通过基层医师培训、健康讲座、县乡社区义诊等活动，普及健康知识、强化公众疾病防控意识，提高基层规范化诊疗水平，构建心血管疾病防治网络和服务体系。据不完全统计，目前内蒙古地区心健康公益行动覆盖基层医生达到1000余人，惠及的患者及广大群众已达20000多人。

携手多方力量，扩大公益成果

对于未来如何发挥行动力量，进一步推动地区心血管疾病防控水平，作为内蒙古地区心健康公益大使主席，赵兴胜表示，下一步将着力推动行动的全面开展，预计将在明年上半年做到全区12个盟市全覆盖。在实施过程中，将联合各个基层一线的公益大使，根据各地实际情况，开展相应的溶栓治疗规范化培训、PCI（冠心病介入治疗）培训、心肌梗死救治培训等活动，推动优质医疗资源下沉，提升基层心血管疾病防治水平，不断扩大老百姓的受益面。

赵兴胜认为，心血管疾病防控，不仅需要医疗专业人士的努力，还需要社会各界通力合作，形成以政府部门为主导，医疗机构为支撑，企业、媒体等力量为动力的疾病防控与健康教育网络体系。通过公益平台，积极开展心血管健康知识普及行动，广泛落实基层医生技能培训工作。

推动院前溶栓，构筑救治网络

心健康公益行动在实施过程中也在不断助力“胸痛中心项目”、“溶·会贯通”项目的实施落地。赵兴胜表示，急性心肌梗死仍然是严重威胁居民生命健康的一大因素，内蒙古地区乃至全国城乡居民急性心肌梗死发生率也呈现上升趋势。急性心肌梗塞是内科危重症之一，猝死率较高，早期溶栓治疗是抢救的主要方法和有效手段，必须加快推进城乡地区的院前溶栓治疗，提高急性心肌梗死患者的救治率。

赵兴胜指出，在很多基层地区，患者接受及时再灌注治疗率低是当前面临的重要问题，而院前溶栓治疗是及时再灌注治疗的重要环节。目前内蒙古地区院前急救人员缺乏相关培训，对急性心梗患者的早期诊断、风险分层及溶栓治疗方案缺乏认识。未来将通过心健康公益行动，对基层医生进行规范化培训，推动院前溶栓治疗，尤其是在救护车上进行的院前溶栓治疗，能够有效提高急性心肌梗死患者早期再灌注治疗率，将溶栓的主战场从院内前移到院前，建立高效的救治网络体系。

传递公益薪火，助力健康中国

在今年7月份出台的《健康中国行动（2019-2030年）》中，国务院将“心脑血管疾病防治行动”纳入15个重大专项行动之一。对此赵兴胜表示，该行动将有力推动我国心脑血管疾病的防治工作，也体现了党和政府对人民健康的高度重视。作为心血管领域的专家，我们应当承担起专业责任，解决好心血管疾病防控工作中的难点和重点，注重疾病的预防、诊断治疗和康复，把握好各个环节，形成心血管疾病多位一体的紧密防控链。

赵兴胜表示，心健康公益行动实施近一年以来，已经在全国多个省市自治区开展了系列活动，也为其他地区提供了工作示范和经验指导。星星之火可以燎原，随着心健康公益行动在全国地区的落地，将能够推动各个地区基层心血管医生的诊治能力，提升大众对于心血管病风险的认知水平，探索建立以预防为主、防治一体的心血管病防治管理模式，推动健康内蒙建设，助力健康中国。