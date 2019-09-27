今非昔比！三张图带你回顾新中国卫生健康事业70年

从1949年中央人民政府卫生部成立，到2018年国家卫生健康委员会成立；从过去缺医少药，到目前全国医疗卫生机构数量约100万个——新中国70年，我国医疗卫生事业所取得的巨大成就，令世界瞩目。

我国的人均期望寿命从建国初期的35岁提升到2018年的77岁；婴幼儿死亡率从建国初期的200‰左右下降到了现在的6.1‰；孕妇死亡率由建国初期的10万分之1500下降到了10万分之18.3。世界卫生组织用来衡量国家健康水平的三个指标在70年间发生巨大变化。

中国医疗机构的数量从1950年的约0.9万个到2018年的99.7万个；建立起世界最大的全民基本医疗保障网，基本医疗保险参保人数超过13.5亿人，参保率稳定在95%以上；国家卫生总费用从1978年的110亿元上升到2018年的57998亿元。世界权威医学杂志柳叶刀对医疗质量和可及性系数的排名中，中国从1995年的110名上升到2016年的48名，是全球上升幅度最大的国家之一……

70年壮丽发展，人民日报社《健康时报》分别从重大政策、公共卫生、医疗医药三个层面进行梳理，展示这70年间卫生健康事业的丰硕成果。详见图示：