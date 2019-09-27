编者的话：中医认为，心、肺、肝、脾、肾这“五脏”是一个整体，相互关联、共同作用。古代医学著作《黄帝内经》将人体比喻成一个国家，根据五脏特点为其分配了“官职”，形象论述了各脏腑功能及相互之间的关系。特邀北京中医药大学中医学院教授李兴广来解析五脏的“官职”，并教大家如何利用其养生。

心：君主之官

“心者，君主之官也，神明出焉。”古人认为，心影响着全身血脉运行，是生命活动的主宰，在五脏六腑中占有重要的统领地位，故以“君主”比喻。中医所说的心，与西医里的心不完全等同，它既指心脏，也代表了“神明”，即意识、思维与情感等，它的功能状态决定了一个人的精神面貌。正如《黄帝内经》提出的“得神者昌，失神者忘”“主不明则十二官危”，意思是，心一旦出现异常，会影响到神志，出现失眠多梦、精神萎靡等症状，严重时其他脏腑也会跟着有危险。另外，中医有“诸痛痒疮，皆属于心”的说法，当身上出现痒的症状时，也可能是心出了问题。

夏季气温高，火热之邪容易对心造成损伤，导致烦躁不安、免疫功能下降等，此时要多注重养心。养心先养神，建议保证充足睡眠，中午可适当小憩，能敛养心气。饮食上，多吃点红色和苦味食物，例如红豆、山楂、西红柿、苦瓜、莲子心等，这些食品有助清心火。在“喜怒忧思悲恐惊”这七情中，唯有喜是积极的，能使人气和志达。现代人工作生活压力大，常常焦虑郁闷，建议尽量调整好情绪，避开其他“六情”；主动寻找生活乐趣，做些能让人“喜”的事情，例如适当运动、书法绘画、游山玩水等，但要注意不能过喜，以免给心带来不必要的压力。▲

肺：相傅之官

“肺者，相傅之官，治节出焉。”“相”即宰相，文官之首，君主之下，百官之上；“傅”即太傅，君主之师，二者都是辅佐君主的。虽然心的地位最高，但从人体结构上看，肺与心一样，都位于膈上，且位置高于心，故中医把肺称为五脏六腑的华盖（古代帝王车上的绸伞），意指其有覆盖和保护诸脏抵御外邪的作用。肺主气、朝百脉，人的一身之气全由它来主管，还有宣发和肃降的作用。因此，肺能辅佐心君运行气血，并将水谷精微均衡、有秩序地分配给各个脏腑，也就是“治节”。

由于肺与外界相通，病邪外侵时首当其冲。尤其秋天气候干燥，易耗损阴津，进而导致干咳无痰、口鼻和皮肤干燥等症状。因此，秋天要格外注意润肺养肺，多吃一些银耳、梨、荸荠、葡萄、蜂蜜、百合等食物，多补充水分，少食辛辣、烧烤、油腻的食物。《黄帝内经》给出了秋季养肺之道：“秋三月，此谓容平。天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也。”意思是说，秋天要顺应自然，早睡早起，让情志保持安定平和，收敛夏天时向外宣泄的神气，以便肺能保持清肃的状态。▲

肝：将军之官

“肝者，将军之官，谋虑出焉。”将军是防御的象征，不仅要擅长带兵打仗，还要有“谋略”，能够运筹帷幄。肝主藏血，有保卫机体的作用，可以调遣“兵马”——气血，用来抵御外邪。同时，肝主谋略与思考，故古人将其比作将军。肝血足、肝气足，人才能深入思考问题，做事就踏实、稳重；若肝血异常，则容易烦躁、发怒，考虑问题也会变得不够理智。“诸风掉眩，皆属于肝。诸暴强直，皆属于肝。”指一些风病、肢体震颤、头晕目眩、突然僵直，都与肝有关。

肝对人的情志有调节作用，反过来，大怒也会影响肝的运行，在肝脏疏泄条达时碍手碍脚。时间久了，就会从情志不畅、气机阻滞逐步发展为疾病。

因此，我们要尽力做到乐观开朗，生气了要尽快静下来，可面对绿色植物，口发“嘘”的声音，缓缓地、深深地吐出恶气，直到心情好转为止。《黄帝内经》还提到“人卧血归于肝”，即休息时气血回归肝脏调整。只有休息好了，肝才能更好地保卫身体。很多熬夜的人第二天脸色发青、气色很差，就是肝在抗议。尤其在春季，阳气生发，春气通肝，此时更该注重休养生息，应“夜卧早起，广步于庭”，即晚睡一会儿，早起一点，在公园庭院中散散步、踏踏青，都利于养肝。另外，酸味入肝，具有收敛之性，要适量吃些酸性食物，如酸枣、菠萝等。▲

肾：作强之官

“肾者，作强之官，伎巧出焉。”何为作强之官？有学者理解为“大力士”，是君主的卫士；也有学者认为是负责营建的官职。但不论如何，他们都要有强健的体魄和灵巧的技术。中医讲，肾为人体“先天之本”，主藏精，主骨生髓，养脑益智，与人的生长、发育、生殖密切相关，肾气充盈则筋骨强健、动作敏捷灵巧、精力充沛。因此，古人用作强之官来形容肾。若肾虚，人就会腰膝酸软、神疲乏力、记忆力下降、容颜早衰等，肾亏后则会影响身体其他脏腑的功能。

肾与冬季相通应，若在冬季把肾养好，来年身体才会更强健。冬季补益肾气重在“藏”，正如“冬三月，此谓闭藏，水冰地坼，无扰乎阳，早卧晚起，必待日光，去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺，此冬气之应，养藏之道也。”这句话提醒大家，冬季要适当减少活动，做事“慢半拍”，以免扰动阳气；太阳下山就休息，太阳升起再起床；应当躲避寒气注意保暖，不要轻易使皮肤开泄而出汗，否则易阳气外泄，不利养生。饮食方面，黑芝麻、黑木耳、黑豆等黑色食物大多能入肾脏，是冬季养肾的首选食物。此外，核桃、桂圆、栗子等坚果类食品也是冬季益肾佳品。▲

脾：谏议之官

“脾者，谏议之官，知周出焉。”谏议是古代非常重要的官位，享有将善恶之事直面禀报君主的特权，因此他们更善于发现问题且考虑周到，即“知周”。对照现代社会，谏议之官就如同检察机关，脾在人体中就充当了这样一个角色。中医里的脾和西医的脾脏也不完全等同，它秉性中正，不偏不倚，关心身体的方方面面，并及时将问题传递给“君主”。若脾功能受损，既不“知周”，也不“纳谏”，身体中出现的暴病、恶病便不易被及早发现。

脾负责机体的运化，统摄血液，若脾虚，机体运化无力，就会导致腹胀、大便稀、食欲不振、肢倦乏力等。因此，脾虚者忌吃性质寒凉、味厚滋腻等容易耗伤脾气的食品，比如，要少吃冬瓜、海带、螃蟹，多吃小米、黄豆、山药等益气健脾食物。脾与长夏之气相通，所以长夏养护脾胃正当时，注意不要吃得太多，七分饱即可；避免着凉，不要满身大汗后吹风；脾喜燥恶湿，可以每天泡泡脚，促进气血运行，驱除湿气。▲