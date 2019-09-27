4+7全面大降价！哪些药品便宜了？患者关心的问题都在这

(健康时报记者 王永文)“25个药品拟中选价均降59%！”9月25日，上海阳光医药采购网发布《联盟地区药品集中采购拟中选结果公示》公告，对4+7扩面拟中标品种进行公示。针对网友普遍关心的“哪些药品将降价?”“降价药在哪里能够买到?”“降价会不会影响药品质量”等问题，健康时报记者进行了调查梳理。



上海阳光医药采购网发布《联盟地区药品集中采购拟中选结果公示》公告

哪些药品将降价?

阿托伐他汀0.12元/片，恩替卡韦0.37元/片

阿托伐他汀0.12元/片，恩替卡韦0.37元/片……随着4+7带量采购正式开标，25个药再降价，与原先相比价格下降幅度更大。

集采拟中选结果公告显示，参与本次联盟采购共有77家企业。产生拟中选企业45家，拟中选产品60个。与联盟地区2018年最低采购价相比，拟中选价平均降幅59%。涉及山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江等 25个地区。

健康时报记者梳理发现，齐鲁制药阿托伐他汀钙片10mg报价仅为0.12元/片，这与4+7原中选价格0.55元/片相比，降幅78%。另外，值得注意的是，本次参与抗凝血药物氯吡格雷片竞标的有赛诺菲、乐普医疗、石药集团等企业，这三家企业分别拟中选价格为17.81元/盒、20.85元/盒、34.12元/盒，其中前两家规格为75mg*7片/盒；石药规格为75mg*14片/盒。

另外，即使同一款药品，该地区选择的生产厂商不同，价格也略有差异。例如在本次抗癌药集采中，重磅药吉非替尼降价幅度较大。阿斯利康在浙江、江西拟中选价为547元；正大天晴在黑龙江、安徽、吉林等地拟中选价为450元；齐鲁制药在江苏、河南、湖北等地拟中选价则降至257元。

降价药在哪里可以买到?

试点地区的公立医院凭处方就能买

看到如此大幅度的降价，对患者无疑是降低了负担。但此前，有患者向健康时报记者咨询，药店为何买不到降价药?

健康时报记者通过走访、致电的方式多方调查了解到，目前集采药品购买渠道只限定为试点地区公立医院，药店、电商网购平台等药品仍保持原价。

9月26日，健康时报记者走访了北京市朝阳区多家三甲医院，在记者问到是否能买到4+7中标的药品氯吡格雷片时，北京市第一中西医结合医院药剂科的工作人员告诉记者：“需要医生开处方，就能买到”。

健康时报记者查询某医药电商平台发现，该平台中氯吡格雷片价格与本次集采价格差异较大。其中赛诺菲75mg*7片/盒的标价为88元；乐普医疗75mg*7片/盒标价为35元。与此次上海集采相比，两家药品价格分别下降了79.76%、40%。

“4+7品种不对药店，绝大多数省药店与医院不能同价采购”，武汉大学人民医院罗顺德主任药师向健康时报记者透露，集采中标药品大多为处方药，只有凭借处方才能在医院买到。

不过，未来药店也有可能买到降价药品。9月25日，试点办负责人回应国家组织药品集中采购试点扩大区域范围的记者提问时表示，“试点扩围还将纳入自愿参与的医保定点民营医疗机构和零售药店，确保群众能用上降价后的中选药品”。

降价是否会影响药品安全?

药企：药品安全是底线

那么，大幅度的降价是否会影响药品安全呢?

“以前药价高，是因为后期销售环节多，销售费用高，各种费用换算成成本，造成药价高，现在集采就是要压缩这些费用”，一位参与上海集采的药企代表向健康时报记者表示，国家集采保证企业销量与市场，药企减少营销成本，降低药价。

据参与上海集采的药企代表透露，药企不会因为药价降低而松动药品质量底线。保质保量是药企发展的基本，质量和高低价没有关系，质量有其规定的标准，将会严格按标准生产。