60岁以上 尽量用马桶

卫生间是老人意外高发的地点，家人们常会注意地滑、洗澡缺氧等问题，但值得提醒的是，如果家中老人满60岁，就要安排坐马桶了。

约90%的60岁以上老人都有膝关节问题，如果患有关节炎，一定要注意不能久蹲。久蹲会让本身行动不便的老人症状更加严重。而且，久蹲会导致腹内压增高，直肠下端血液回流不通畅，形成痔疮，困扰老人的正常生活。要是老人患有心脑血管疾病，久蹲还容易导致脑缺血，从而发生头昏、眼花甚至昏厥等危险。

因此，上了年纪就不建议使用蹲厕了。使用坐式马桶，可以减轻腿部压力,避免出现摔倒和心血管意外事件。对于有肢体障碍的老人，家人最好在马桶周围安装辅助性把手，方便老人起坐，防止长时间坐着后突然起身，产生腿麻或头晕现象，发生摔倒。老人最好选择比较高的坐式马桶。家中常用的马桶高度应在37~39厘米间，主要看老人坐下后脚部是否能接触地面，保持平衡。如果有条件，家人可为老人定制专用马桶，更适合老人的体位。

坐马桶姿势不正确也会影响健康。当直肠肌与直肠形成的肛肠角度越大、直肠越直时，排便越顺畅。因此，坐马桶的正确姿势应该呈35度，而不是90度。老人用马桶如厕时，最好脚下踩一个小板凳，上身微微前倾，这个姿势可以适当增加腹压，有助顺利排便。排便时应采用腹部呼吸法，用鼻子吸气，让腹部像皮球一样鼓起来，给其施加压力，然后突然收缩腹部，呼气，这样可以弥补坐姿所缺乏的腹部压力，从而促进排便。