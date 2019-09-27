久卧老人，床要花点心思

中国创伤康复专业委员会委员 王立仁

一张舒适、方便的床，可以让久卧老人的健康程度和幸福感大大增强。如果家中有久卧老人，就该在床的布置上多花些心思。

推荐给老人使用气垫床垫，不易得褥疮。气垫床垫采用三段式循环气流设计，第一，能较好地分散压力，避免压力集中及持续受压，促进血液循环；第二，气垫里的气流有循环周期，每隔几分钟就能改变一次人体的受压部位，相当于给人体翻身，让肌肉松弛，同时波浪产生的间隙使空气自然流通，让皮肤24小时都“呼吸”新鲜空气。

老人的床可以大一点，睡着安心，翻身时不会有压力，还可以在床上做运动。不少老人有膝关节退化的问题，床太低不易起身，太高爬上爬下不方便。建议以40厘米为宜。老人坐在床边时，双脚要能稳稳踩在地面，避免跌倒。对使用轮椅的老人，床面高度应与轮椅座面平行。床垫不要选太软的，不然支撑力不够，第二天醒来会腰酸背痛。

被褥的选择以棉织品为宜。纯棉布料能吸水、吸汗而且贴肤，对皮肤没有刺激，让老人体感舒适。而且，在寒冷季节，纯棉布料保暖性好，让老人周身暖融融。需注意的是，纯棉床品清洗后会缩水，所以订做或购买时可选宽大一些的。

此外，家人最好给老人准备床头柜，便于饮水或取物。急救药、电话、书籍等也可以放在上面。如果是高龄或有意识障碍的老人，床旁应设床栏，可以有效防止从床上跌落，避免受伤。老人床上还可放个小桌，方便梳洗、用餐、阅读、写作。建议选择能调节桌面高度的，满足老人最舒适的姿势。桌腿间隔要大于桌面宽度，给老人身体更大空间。桌子最好可折叠，能把桌腿完全收起来，放在床边，随时取用。▲