经常喝生水 女子大脑长虫

因小时候饮用生水，19岁广西女子小潘不幸感染了寄生虫，由于虫子长期“蜗居”大脑中央区，导致她频繁抽搐。近日，广州医生通过手术在其颅内取出一条长达8cm的裂头蚴。

据介绍，去年7月，小潘曾因为癫痫频发到广州就诊。经过核磁共振检查，医生初步诊断小潘很可能是感染了裂头蚴，但不幸的是，虫子“蜗居”在大脑中央区，手术风险巨大，稍有不慎就可能导致小潘对侧肢体瘫痪，小潘因此决定继续保守治疗。广东三九脑科医院神经外八科主任郭强建议，可以先把虫子“寄养”在颅内，定期复查，观察虫子的活动轨迹，等虫子偏离中央区时，再将它精准擒住。

今年9月初，饱受抽搐折磨的小潘再一次找到了郭强。通过影像检查，郭强发现患者左侧额颞顶叶、胼胝体有广泛的异常信号，左侧顶叶肉芽肿的范围较之前有所增大，位置也改变了，“虫子的活动轨迹基本明确了，不过我们还是决定把虫子再‘养’一周，等待抓虫的最佳时机”。

由于定位准确，手术时，一掀开肉芽组织，郭强很快就看到了一条乳白色的、有完整头节的虫子在蠕动。手术时，虫子正好处于脑部功能区附近，如果手术稍有偏差，损伤到脑部功能区，患者可能出现偏瘫、感觉障碍等后遗症。郭强决定，抓虫的同时实施“术中唤醒术”，即在手术的过程中把患者叫醒，配合医生的指令做运动。与此同时，一场激烈的“抓捕行动”正在有条不紊地进行，一条长达8cm的活虫被郭强顺利“擒住”，“虫窝”也被一并“端走”。

小潘透露，她小时候家住在农村，经常饮用生水，这可能是她感染寄生虫的原因。郭强强调，只要饮用过生水、食用未煮熟的蛇肉、青蛙等，都有感染寄生虫的风险。（全媒体记者梁超仪 通讯员郑琳）